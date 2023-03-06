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США снова отказали в визах российским делегатам в ООН

Представитель делегации России Тяжлова заявила об отказе США в визах делегатам в ООН
Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, для участия в заседаниях организации российским дипломатам нужны визы. Это не первый отказ: в сентябре 2022-го визу не получили несколько членов делегации для участия в ГА ООН
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США отказали в визах нескольким российским делегатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий. Об этом на заседании группы заявила представитель делегации России Ирина Тяжлова.

«Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», — подчеркнула она (цитата по ТАСС). Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке.

Это не первый раз, когда у российских дипломатов возникают проблемы с участием в заседаниях ООН из-за отсутствия американской визы. В сентябре прошлого года Москва за две недели до сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН попросила генсека организации Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража, потому что США не выдали визы российской делегации.

До этого вопрос не раз поднимался российским МИДом. Проблема была, в частности, в том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавивший делегацию на ГА, с 26 февраля 2022-го находится под санкциями США. Ему запрещен въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

Представительство США при ООН указывало, что власти страны серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией. В день обращения Москвы к Гутерришу Лавров получил визу на въезд.

Позже постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что большинство членов российской делегации не получили визы. Представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что в состав делегации входят также сопровождающие, большая часть которых не получили визу.

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