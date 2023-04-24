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В МИД России предложили перенести штаб-квартиру ООН в «нейтральную точку»

Директор департамента МИД Ильичев: Россия хочет видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене
Штаб-квартира ООН (в центре)
Штаб-квартира ООН (в центре) (Фото: un.org)

Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в «более нейтральной точке» — например, в Женеве или Вене, заявил ТАСС директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев.

Он отметил, что «очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк». По словам дипломата, «это больше финансово-экономического плана размышления», так как у многих государств уже есть представительства в США.

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. В Женеве базируется Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Вене — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и другие учреждения.

В феврале Ильичев обвинил США в несоблюдении соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры ООН. Американская сторона не выдает делегатам визы, ограничивает передвижение работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и незаконно изымает дипломатическую собственность, утверждал он. Россия обещала добиться запуска процедуры арбитража из-за нарушений.

США неоднократно отказывали в выдаче виз российским делегатам, направляющимся в страну для участия в работе ООН. Представитель России в Шестом комитете Генеральной ассамблеи ООН, который занимается рассмотрением правовых вопросов, Сергей Леонидченко говорил, что Москва сталкивается с такими проблемами в течение более чем четырех лет.

В Госдепартаменте США заявили, что серьезно относятся к обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН. Согласно документу, она считается территорией, принадлежащей всем государствам — членам организации, но подпадающей под американскую судебную юрисдикцию.

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Теги
МИД ООН Женева Вена Нью-Йорк
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