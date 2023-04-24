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Власти Польши заявили о планах распределять продукцию с Украины по ЕС

Глава Минсельхоза Польши заявил о планах распределять продукцию с Украины по всему ЕС
Министр сельского хозяйства Польши выступил против возвращения пошлин ЕС для продуктов с Украины, однако счел необходимым сделать так, чтобы эти продукты проходили через польскую территорию и не оставались в стране
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Варшава планирует распределять по всему Евросоюзу поступающие беспошлинно украинские продукты. Об этом заявил глава Минсельхоза Польши Роберт Телюс в интервью изданию Super Express.

«Мы ведем переговоры с ЕС о создании таких инструментов, чтобы продукты, которые проходят через польскую территорию, были распределены по всей Европе», — отметил он.

По его словам, проблемы начались, когда Евросоюз освободил от пошлин украинские продукты и позволил зерну «затопить Польшу». Если бы не было принято таких решений, как коалиция министров сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, то данная проблема была бы актуальна по сей день, подчеркнул Телюс.

При этом он выступил против возвращения пошлин для продуктов с Украины. «Но мы должны одновременно сделать так, чтобы эти продукты проходили через Польшу, чтобы они не оставались в нашей стране», — заключил он.

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. В январе Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия сообщили, что за 2022 год импорт зерна с Украины в приграничные страны ЕС вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн, что привело к убыткам у местных фермеров.

В конце марта в ЕС согласовали первый пакет помощи европейским фермерам в размере €56 млн. Несмотря на это, польские фермеры вышли на протесты, что привело к отставке главы Минсельхоза Польши Хенрика Ковальчика.

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В середине апреля Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции. Украина и Еврокомиссия раскритиковали эти шаги.

Тем не менее уже к 18 апреля Киев и Варшава договорились о снятии запрета. Более того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия подготовит новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для фермеров стран Восточной Европы.

Польское радио со ссылкой на источники 19 апреля сообщило о готовности Еврокомиссии запретить ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины в пять стран, которые сообщили о соответствующих проблемах.

Румыния с 24 апреля начала опломбировывать украинские транзитные грузы с сельскохозяйственной продукцией.

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