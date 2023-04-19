Польское радио сообщило о готовности ЕК запретить импорт зерна

Запрет ЕК на импорт зерна будет распространяться на пять стран, которые сообщили о чрезмерном ввозе зерна из Украины — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, сообщает радио

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Еврокомиссия готова запретить ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, сообщает Польское радио со ссылкой на источники. Это решение заменит запреты на импорт, которые Польша, Словакия и Венгрия приняли на фоне чрезмерного ввоза зерна из Украины.

Данный вопрос планируют обсудить 19 апреля на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.

Как отмечает радио, это одно из решений ЕК, которое позволит разрешить проблему чрезмерного импорта зерна из Украины. Таким образом односторонние решения европейских стран будут заменены действиями на уровне ЕС. Запрет будет распространяться на пять стран, которые сообщили о соответствующих проблемах — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

В ЕК уже проверили правовую базу, на основе которой комиссия могла бы принимать подобные чрезвычайные решения, без необходимости начинать расследование.

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