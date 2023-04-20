RMF узнало о желании Польши запретить импорт в ЕС фруктов и яиц с Украины

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Польша хочет добавить в список сельхозпродукции, импорт которой предлагается запретить с Украины, фрукты, яйца, мясо птицы, сахар и мед, сообщает польское радио RMF FM со ссылкой на источники.

По данным радио, свой «список желаний» есть у нескольких стран Европы. Например, Болгария хочет добавить туда муку и масло, Венгрия — птицу, мед и муку.

Пять стран составили большой совместный перечень, переговоры по нему продолжатся в ближайшие дни, передает RMF FM. На следующей неделе состоится встреча министров сельского хозяйства. Если не будет достигнуто соглашение, могут потребоваться переговоры и на более высоком уровне.

В середине апреля Словакия, Польша и Венгрия ввели ограничения на импорт различных сельскохозяйственных товаров с Украины, в частности зерна. В Болгарии ограничение вступит в силу 24 апреля. В этих странах заявили о необходимости защитить интересы внутренних производителей на фоне беспошлинного ввоза украинской продукции (эту меру Евросоюз ввел весной прошлого года сроком до июня 2023 года).

В начале апреля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили Еврокомиссию купить у них скопившееся украинское зерно.

На фоне запретов на украинскую продукцию указанными пятью странами ЕК может запретить ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, передавало Польское радио со ссылкой на источники. Этот вопрос должны были обсудить 19 апреля на встрече вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и представители Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. Однако эти переговоры пока ни к каким результатам не привели, сообщал RMF FM.