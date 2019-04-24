МВД объяснило порядок получения российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Жители самопровозглашенных республик Донбасса смогут обратиться за получением российского гражданства без отказа от украинского. Прием всех заявлений будет рассматриваться в Ростовской области, уточнили правоохранители

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Российское Министерство внутренних дел подготовило разъяснения относительно нового упрощенного порядка получения российских паспортов жителям Донбасса. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Обратиться с заявлением о получении российского паспорта жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут без отказа от действующего украинского гражданства.

«Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР», — отметили в МВД.

Прием заявок от жителей Донбасса будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где уже есть все необходимые для этого ресурсы.

«Предположительный срок рассмотрения заявления — до трех месяцев», — добавили правоохранители.