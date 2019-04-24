Украинский Совбез назвал указ Путина подготовкой к применению военных

Указ российского президента Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей является сознательной эскалацией агрессии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил России против Украины... Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан за пределами российской территории», — сказал Турчинов. Секретарь СНБО считает, что необходимо укреплять оборонный потенциал Украины.

Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому те, кто постоянно проживает в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, в гуманитарных целях имеют право получить гражданство России в упрощенном порядке. Президент заявил, что у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако отметил, что люди, живущие на территории ДНР и ЛНР, «вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав».