Леонид Кравчук предложил Москве пойти навстречу интересам Украины

Россия должна сделать шаг навстречу интересам Украины, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ZIK.

«Знаете, я всегда исхожу из того, что для выстраивания отношений с какой-либо страной необходимо взаимное движение. Не может одна страна желать этого, а другая нет», — сказал Кравчук, отвечая на вопрос телезрительницы о том, как, по его мнению, избранный следующим президентом Украины Владимир Зеленский будет выстраивать отношения с Россией.

Кравчук отметил, что президент России Владимир Путин не хотел вести переговоры о мире в Донбассе с действующим президентом Украины Петром Порошенко. «Это право президента России», — отметил Кравчук.

Тем не менее народ Украины выбирает лидера, исходя из своих интересов, а не из интересов России или Путина, сказал он. «Я хочу подчеркнуть: Россия должна идти навстречу интересам Украины. Мы должны решить этот вопрос диалогом, попробовать договориться, каким способом начать переговоры о мире в Донбассе и в целом на Украине», — сказал Кравчук.