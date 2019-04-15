Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг говорит, что данные о выданных паспортах ДНР есть в районных миграционных службах. «Не думаю, что нужно такую информацию дополнительно собирать в принципе», — сказал он РБК.

Член Минской контактной группы, советник главы ЛНР Родион Мирошник также сказал, что не видит необходимости «собирать по бюджетным учреждениям что-то, что есть в миграционной службе».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать информацию о проекте указа об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отказался от комментариев.

РБК направил запросы в МВД России и ДНР. В пресс-службе МВД ЛНР не ответили на звонки РБК.

Сколько паспортов ДНР и ЛНР уже выдано

По информации МВД ДНР на начало 2018 года, более 150 тыс. жителей непризнанной республики получили ее паспорта. В МВД ЛНР на конец 2017 года говорили о выдаче 100 тыс. республиканских паспортов. Численность населения обеих республик, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек. Как показало расследование РБК в начале 2017 года, владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц.

Закон, предоставляющий президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта. Принятые поправки позволят предоставлять российское гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом. Источники РБК говорят, что новый президентский указ нужен для конкретизации лиц, которые смогут получить гражданство в упрощенном порядке в ДНР и ЛНР.

Как давно готовилась выдача российских паспортов

Слухи о возможной выдаче российских паспортов в непризнанных республиках муссируются ежегодно, но в 2019 году о таком сценарии открыто заговорили российские официальные лица и некоторые деятели непризнанных республик. В середине февраля 2019 года депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил порталу News Front, что в соответствии с подписанным президентом законом жители Донбасса смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство.

В начале марта о готовящейся паспортизации ДНР и ЛНР сообщал со ссылкой на источники экс-секретарь Совбеза ДНР и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он предположил, что в случае военного обострения наличие гражданства у сотен тысяч жителей непризнанных республик «даст возможность правительству России заявить о необходимости выполнить свой долг по защите своих граждан по аналогу Приднестровья».

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Позже о будущей паспортизации написал на своей странице во «ВКонтакте» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. «С начала апреля — по вполне заслуживающим доверия сведениям — будет издана серия указов президента РФ, существенно упрощающих получение гражданства «отдельными категориями иностранных граждан». (В одну из этих категорий попадут жители республик.) Процедура будет значительно упрощена и сокращена по времени», — рассказал Стрелков. Он отмечал, что в первую очередь возможность получить российский паспорт появится у чиновников и силовиков самопровозглашенных республик.

В середине марта о скором упрощении процедуры получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР сообщал военкор и автора проекта War Gonzo Семен Пегов со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР. С таким утверждением он выступил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

О возможной выдаче паспортов говорила и украинская сторона. «Руководящий состав так называемой народной милиции ЛНР был проинформирован о том, что после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным жители «ЛДНР», которые уже имеют «паспорта ЛНР и ДНР», смогут получать паспорта граждан РФ», — сообщал в январе нардеп Рады Дмитрий Тымчук.

Зачем России паспортизация Донбасса

Александр ​​Ходаковский оценивал историю с паспортизацией как инструмент влияния России на Украину в зависимости от итогов президентских выборов: «Уже и бланки изготовили, и нашим министрам внутренних дел поставили задачу подготовить базы данных, и даже на федеральных СМИ устами неофициальных лиц тему подсветили, но не объявили официально и как бы оставили место для маневра».

Сценарий российской паспортизации ЛНР и ДНР — это элемент торга Москвы с Киевом вокруг будущего Донбасса, говорит источник РБК, близкий к Кремлю.

Введение упрощенного порядка предоставления гражданства для жителей республик Донбасса — ответ на давний запрос живущих там людей на нормализацию жизни, объяснил источник РБК, близкий к внешнеполитическому ведомству. Этот шаг может закрыть гипотетическое окно возможностей для переговоров, которое откроется в случае смены власти в Киеве, однако игнорировать надежды жителей республик нельзя, говорит он.

Политолог Вадим Самодуров замечает, что тема паспортизации Донбасса поднималась неоднократно и без этого шага усилия России по поддержке республик Донбасса «выглядят половинчато и нерешительно». «Но три года назад издержки от «паспортизации» республик перевешивали любые политические и прочие выгоды, поэтому осторожность и прагматизм российских властей понятны и оправданны, — рассуждает он. — Сейчас «паспортизация» уже вряд ли может усугубить санкционное давление».

По мнению Самодурова, паспортизация является скорее рабочим сценарием Кремля в случае кризисного развития событий в регионе.

Какие риски есть у этого сценария

Реализация подобного сценария сразу после выборов будет говорить о том, что Москва не рассматривает всерьез перспективу конструктивных переговоров с Владимиром Зеленским в случае его победы, полагает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Это нарочито враждебные действия и стратегический вызов для Зеленского, в программе которого говорилось о мире в Донбассе», — считает эксперт. Кроме того, среди рисков сценария паспортизации он называет введение очередных санкций Запада в отношении России.

Информация о паспортизации Донбасса перед вторым туром украинских выборов, скорее всего, сыграет в пользу Петра Порошенко, но из-за большого отставания действующего президента от Зеленского вряд ли решит исход выборов, считает политолог Алексей Макаркин. «Другое дело, что решение о паспортизации, по сути, демонстрирует, что договориться с Киевом не удается, а значит, санкции сохранятся. Россия привыкает жить в чрезвычайных условиях», — заключает эксперт.

Решение о паспортизации Донбасса чревато дальнейшим оттоком населения из Донбасса в Россию, указал Колесников. Территории ДНР и ЛНР уже и так содержатся за счет России, поэтому принятие граждан непризнанных республик вряд ли увеличит нагрузку на российский бюджет — напротив, полагает Макаркин.