Разведка США узнала о подготовке к испытаниям 20 гиперзвуковых «Кинжалов»

Ракета «Кинжал» испытывалась уже не менее трех раз. По данным американского телеканала CNBC, переброска на полигон свидетельствует о том, что Москва сделала разработку гиперзвукового оружия приоритетом

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Вашингтон получил сведения, что российские военные передислоцировали почти 20 гиперзвуковых ракет класса «воздух — земля», которые получили название «Кинжал», на полигон для военных испытаний.​ Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американской разведки.

«Это свидетельствует о том, что у них есть амбиции по разработке такого вида оружия и что они сделали приоритетной конкретно эту программу», — рассказал собеседник телеканала, добавив, что к настоящему времени у США нет защиты от подобного оружия.

В Минобороны России определились с конструктивными параметрами ракет, теперь ведомство сконцентрируется на их доводке путем испытаний, добавил источник.

Российские военные отчитывались об испытаниях комплексов «Кинжал» три раза. В частности, ракету применяли в июле прошлого года: она поразила учебную цель на расстоянии 804,6 км. Ранее CNBC ​указывал, что «Кинжалы» поступят на вооружение российской армии к 2020 году.