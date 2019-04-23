СМИ показали видео с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

СМИ показали видео с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

Первую подлодку, которая способна нести беспилотную многоцелевую систему «Посейдон», ранее спустили на воду в Северодвинске. Ввиду особой секретности проекта журналистам запретили вести съемку мероприятия

Церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Белгород» (Фото: Олег Кулешов / ТАСС)

Видеозапись с церемонии спуска на воду первой подводной лодки «Белгород» — первого носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» появилась в Сети. Кадры опубликовал телеканал ТВЦ на своем сайте. Телеканал не уточнил, как видео спуска оказалось в его распоряжении.

На кадрах запечатлен лишь фрагмент церемонии, когда командир корабля капитан 1-го ранга Антон Алехин разбивает бутылку шампанского о борт субмарины.

«Белгород» был спущен на воду 23 апреля на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске. Журналистам запретили снимать подлодку на фото и делать видео ввиду особой сек​ретности проекта, указывал телеканал Минобороны «Звезда» в репортаже о спуске подлодки.