СМИ показали видео с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

Видеозапись с церемонии спуска на воду первой подводной лодки «Белгород» — первого носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» появилась в Сети. Кадры опубликовал телеканал ТВЦ на своем сайте. Телеканал не уточнил, как видео спуска оказалось в его распоряжении.
На кадрах запечатлен лишь фрагмент церемонии, когда командир корабля капитан 1-го ранга Антон Алехин разбивает бутылку шампанского о борт субмарины.
«Белгород» был спущен на воду 23 апреля на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске. Журналистам запретили снимать подлодку на фото и делать видео ввиду особой секретности проекта, указывал телеканал Минобороны «Звезда» в репортаже о спуске подлодки.