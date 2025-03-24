Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам
США и Украина договорились по сделке о редкоземельных металлах, скоро оно будет подписано, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.
По его словам, сейчас стороны обсуждают «территории». Детали он не привел.
Трамп добавил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждается контроль США над АЭС на Украине, а также возможные линии разграничения.
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