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Военная операция на Украине ,  
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Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США и Украина договорились по сделке о редкоземельных металлах, скоро оно будет подписано, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

По его словам, сейчас стороны обсуждают «территории». Детали он не привел.

Трамп добавил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждается контроль США над АЭС на Украине, а также возможные линии разграничения.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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