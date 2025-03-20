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Военная операция на Украине ,  
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На Украине оценили идею Трампа о передаче АЭС под американский контроль

NYT: на Украине скептически отнеслись к идее о передаче АЭС под контроль США
Сюжет
Военная операция на Украине
Законодательство Украины не предусматривает приватизацию электростанций, заявила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Ранее Трамп предложил передать под контроль США украинские АЭС
Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС (Фото: RLuts / Wikipedia)

Идея президента США Дональда Трампа о передаче под американский контроль электростанций Украины, вероятно, неосуществима, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

Такие объекты не могут быть приватизированы по законодательству страны, заявила украинский эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Другие собеседники NYT также скептически отнеслись к этому плану, однако отметили, что участие США может помочь улучшить управление на электростанциях.

Накануне Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого озвучил соответствующее предложение. По словам украинского лидера, речь шла только о Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. Однако в официальном заявлении Вашингтона говорилось об «электроснабжении Украины и атомных электростанциях», а также помощи США в управлении этими объектами «благодаря собственному опыту в сфере электроснабжения и коммунальных услуг», подчеркивает NYT.

Глава Росатома не увидел смысла в совместном управлении ЗАЭС с Украиной
Политика
Алексей Лихачев
«Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

ЗАЭС расположена в городе Энергодар в Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять атомную электростанцию в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После возвращения в Белый дом представители США активно начали переговоры с Москвой и Киевом. Как уточнял республиканец, в контексте завершения боевых действий обсуждаются, в частности, «земли и электростанции». Глава Росатома Алексей Лихачев не увидел смысла в совместном с Украиной управлении ЗАЭС.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский мирное урегулирование переговоры Запорожская АЭС Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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