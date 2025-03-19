Трамп счел владение США энергообъектами Украины лучшим способом их защиты
Президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сказала Левитт.
Трамп заявлял о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным контроль над Запорожской АЭС, сообщал Reuters. На вопрос о том, какие уступки рассматриваются в ходе переговоров о прекращении огня, Трамп ответил: «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях... Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов». Пресс-секретарь Белого дома заявляла, что президенты будут обсуждать электростанцию «на границе» России и Украины.
CNN со ссылкой на представителей администрации Трампа сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине.
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что без Украины существование ЗАЭС невозможно, его слова приводит «РБК-Украина». «Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время — несколько лет», — говорил Зеленский.
Накануне Трамп переговорил с Путиным по телефону. По итогам беседы Кремль, в частности, заявил, что президент России поддержал идею коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был отдан военным.
В среду состоялся разговор президентов США и Украины. По данным Bloomberg, украинский лидер сообщил Трампу о своем согласии прекратить удары по энергообъектам.
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