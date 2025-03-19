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Военная операция на Украине ,  
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Трамп счел владение США энергообъектами Украины лучшим способом их защиты

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент США предложил Киеву помощь в управлении АЭС, что «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», заявили в Белом доме
Фото: пресс-служба Президента Украины
Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сказала Левитт.

Трамп заявлял о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным контроль над Запорожской АЭС, сообщал Reuters. На вопрос о том, какие уступки рассматриваются в ходе переговоров о прекращении огня, Трамп ответил: «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях... Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов». Пресс-секретарь Белого дома заявляла, что президенты будут обсуждать электростанцию «на границе» России и Украины.

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Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

CNN со ссылкой на представителей администрации Трампа сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что без Украины существование ЗАЭС невозможно, его слова приводит «РБК-Украина». «Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время — несколько лет», — говорил Зеленский.

Накануне Трамп переговорил с Путиным по телефону. По итогам беседы Кремль, в частности, заявил, что президент России поддержал идею коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был отдан военным.

В среду состоялся разговор президентов США и Украины. По данным Bloomberg, украинский лидер сообщил Трампу о своем согласии прекратить удары по энергообъектам.

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Кэролайн Левитт Дональд Трамп АЭС Украина энергетика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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