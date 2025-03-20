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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подтвердил обсуждение с Трампом судьбы Запорожской АЭС

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Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что говорил с Трампом «исключительно об одной станции», а передача украинских АЭС под управление США не обсуждалась. ЗАЭС находится под контролем России, смысла в совместной эксплуатации нет, считают в Росатоме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в состоявшемся накануне телефонном разговоре обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом судьбу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы говорили исключительно об одной станции», — подчеркнул Зеленский.

Передача под управление США украинских атомных электростанций не обсуждалась, добавил он. ЗАЭС находится под российским контролем, она передана в федеральную собственность.

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Политика
Запорожская АЭС

Зеленский и Трамп 19 марта провели телефонные переговоры. Они состоялись на следующий день после того, как американский президент созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Белом доме после беседы украинского президента с республиканцем сообщили, что Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что владение США этими станциями «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

До этого CNN со ссылкой на представителей администрации Трампа написал, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. Зеленский утверждал, что без Украины существование ЗАЭС невозможно.

Глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что США готовы взять под управление атомные электростанции (АЭС) на Украине, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Необходимости перебрасывать американских военных на места он не увидел.

По мнению главы «Росатома» Алексея Лихачева, в совместной эксплуатации ЗАЭС с украинским «Энергоатомом» нет смысла. В Киеве заявляли, что Украина хочет вернуть контроль над станцией.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, под контролем российских военных находится с февраля 2022 года. После присоединения региона к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Владимир Зеленский Запорожская АЭС
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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