FT узнала о возможном интересе США к ЗАЭС в рамках ресурсной сделки

США могут быть заинтересованы в Запорожской АЭС для добычи украинских ископаемых в рамках сделки, пишет FT. Трамп предложил Киеву помощь в управлении АЭС. США считают, что это будет «лучшей защитой». АЭС контролируется Москвой

США могут попытаться использовать Запорожскую атомную электростанцию для стимулирования добычи украинских редкоземельных металлов и других ископаемых, заявили Financial Times два высокопоставленных украинских чиновника, участвовавших в разработке соглашения между Киевом и Вашингтоном о совместной разработке украинских ископаемых.

В разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа последний предложил Киеву помощь в управлении АЭС, заявили в Белом доме, отметив, что владение предприятиями американской стороной «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

Зеленский уточнил, что в разговоре речь шла о судьбе Запорожской АЭС.

Опрошенные The New York Times эксперты скептически отнеслись к идее о передаче Запорожской АЭС под контроль США, подчеркивая, что такие объекты не могут приватизированы по украинскому законодательству.

ЗАЭС расположена в городе Энергодар в Запорожской области. Станция вырабатывала около 20% производимой Украиной электроэнергии до начала конфликта, отмечает FT. Осенью 2022 года Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять атомную электростанцию в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.

Украинская сторона выражала намерение вернуть ЗАЭС под свой контроль. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместно управлении станцией Москвой и Киевом.