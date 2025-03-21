На Украине назвали неожиданной идею Трампа о контроле над Запорожской АЭС

Бывший замглавы Минэнерго Украины назвал неожиданным предложение о контроле США над электростанциями, заявив, что оно не обсуждалось в контексте ресурсной сделки. Зеленский уточнял, что речь идет лишь о подконтрольной России ЗАЭС

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смоленко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Объекты атомной энергетики не обсуждались в контексте ресурсной сделки США и Украины, поэтому идея президента Дональда Трампа о контроле над электростанциями застала врасплох многих в Киеве, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего замглавы украинского Минэнерго Алексея Рябчина.

Он назвал ключевым вопрос о будущем Запорожской АЭС на мирных переговорах. «Это очень важно не только для Украины, но и для ЕС, — сказал Рябчин. — Раньше мы продавали много электроэнергии в Европейский союз, помогая ему функционировать и декарбонизироваться».

Вместе с тем Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ситуацией, пишет, что вопрос принадлежности ЗАЭС обсуждался в рамках сделки Киева и Вашингтона по добыче полезных ископаемых.

«Добыча полезных ископаемых требует большого количества электроэнергии. Эта станция является крупнейшей в Европе. Поэтому американская сторона выступила с идеей, что мы можем работать вместе, чтобы вернуть контроль над станцией», — сказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

ЗАЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять атомную электростанцию в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.

По его словам, Украина намерена вернуть контроль над городом Энергодар, где проживает персонал Запорожской АЭС, поэтому данный объект «больше, чем просто электростанция».

Прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский представил Трампу «план победы», который содержал пункт о совместной добыче полезных ископаемых. После возвращения республиканца в Белый дом стороны начали переговоры о доступе США к редкоземельным металлам на Украине в качестве гарантии безопасности. Соответствующее соглашение до сих пор не подписано.

19 марта Трамп предложил Киеву помощь Вашингтона в управлении электростанциями, что, по его мнению, «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры». По словам Зеленского, речь идет только о ЗАЭС. Эксперты NYT называли неосуществимой эту идею. Глава «Росатома» Алексей Лихачев утверждал, что смысла в совместном с Украиной управлении электростанции нет.