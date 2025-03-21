На Украине назвали неожиданной идею Трампа о контроле над Запорожской АЭС
Объекты атомной энергетики не обсуждались в контексте ресурсной сделки США и Украины, поэтому идея президента Дональда Трампа о контроле над электростанциями застала врасплох многих в Киеве, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего замглавы украинского Минэнерго Алексея Рябчина.
Он назвал ключевым вопрос о будущем Запорожской АЭС на мирных переговорах. «Это очень важно не только для Украины, но и для ЕС, — сказал Рябчин. — Раньше мы продавали много электроэнергии в Европейский союз, помогая ему функционировать и декарбонизироваться».
Вместе с тем Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ситуацией, пишет, что вопрос принадлежности ЗАЭС обсуждался в рамках сделки Киева и Вашингтона по добыче полезных ископаемых.
«Добыча полезных ископаемых требует большого количества электроэнергии. Эта станция является крупнейшей в Европе. Поэтому американская сторона выступила с идеей, что мы можем работать вместе, чтобы вернуть контроль над станцией», — сказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.
ЗАЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять атомную электростанцию в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.
Прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский представил Трампу «план победы», который содержал пункт о совместной добыче полезных ископаемых. После возвращения республиканца в Белый дом стороны начали переговоры о доступе США к редкоземельным металлам на Украине в качестве гарантии безопасности. Соответствующее соглашение до сих пор не подписано.
19 марта Трамп предложил Киеву помощь Вашингтона в управлении электростанциями, что, по его мнению, «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры». По словам Зеленского, речь идет только о ЗАЭС. Эксперты NYT называли неосуществимой эту идею. Глава «Росатома» Алексей Лихачев утверждал, что смысла в совместном с Украиной управлении электростанции нет.
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