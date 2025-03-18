Глава Росатома не увидел смысла в совместном управлении ЗАЭС с Украиной

Алексей Лихачев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев не увидел смысла в совместной эксплуатации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с украинским «Энергоатомом». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не вижу в этом никакого смысла», — ответил Лихачев журналисту агентства на вопрос о перспективе совместной эксплуатации ЗАЭС Россией и Украиной.

The New York Times со ссылкой на главу подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Викторию Гриб ранее сообщила, что Украина планирует восстановить контроль над ЗАЭС.

«Украина хочет вернуть ее», — отметила Гриб, добавив, что пока неясно, на каких условиях Россия может рассмотреть этот вопрос.

Контроль над ЗАЭС стал также темой заявлений президента США Дональда Трампа и спецпредставителя президента США по мирному урегулированию конфликта на Украине Стивена Уиткоффа.

13 марта Трамп сообщил, что обсуждение урегулирования российско-украинского конфликта затрагивает вопрос контроля над крупным энергетическим объектом, не называя ЗАЭС напрямую. Уиткофф подтвердил значимость станции, отметив, что она играет важную роль в энергоснабжении Украины и этот вопрос требует решения.