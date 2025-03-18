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Военная операция на Украине ,  
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Глава Росатома не увидел смысла в совместном управлении ЗАЭС с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев не увидел смысла в совместной эксплуатации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с украинским «Энергоатомом». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не вижу в этом никакого смысла», — ответил Лихачев журналисту агентства на вопрос о перспективе совместной эксплуатации ЗАЭС Россией и Украиной.

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Запорожская АЭС

The New York Times со ссылкой на главу подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Викторию Гриб ранее сообщила, что Украина планирует восстановить контроль над ЗАЭС.

«Украина хочет вернуть ее», — отметила Гриб, добавив, что пока неясно, на каких условиях Россия может рассмотреть этот вопрос.

Контроль над ЗАЭС стал также темой заявлений президента США Дональда Трампа и спецпредставителя президента США по мирному урегулированию конфликта на Украине Стивена Уиткоффа.

13 марта Трамп сообщил, что обсуждение урегулирования российско-украинского конфликта затрагивает вопрос контроля над крупным энергетическим объектом, не называя ЗАЭС напрямую. Уиткофф подтвердил значимость станции, отметив, что она играет важную роль в энергоснабжении Украины и этот вопрос требует решения.

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