Депутаты предложили новое основание для усыпления бездомных животных

Депутаты предложили усыплять бездомных животных, если они угрожают имуществу граждан или юрлиц, а также запретить подкармливать бездомных животных и препятствовать их отлову

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Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными одобрили несколько поправок в законопроект, которым предлагается разрешить регионам усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания, передает корреспондент РБК. В частности, они предложили усыплять собак, если они создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным. Список одобренных поправок есть у РБК.

Одной из поправок предлагается расширить перечень оснований для умерщвления отловленных животных в приютах и разрешить их усыплять, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным. Сейчас в базовом федеральном законе № 498 «Об ответственном обращении с животными» прописано, что бездомных животных в приютах можно усыплять только для прекращения их «непереносимых физических страданий». Авторы законопроекта в первоначальной редакции предлагали также прописать, что регионы могут установить предельный срок содержания животного в приюте и усыпить его после его истечения.

Еще одной поправкой депутаты предлагают установить, что отлову подлежат все животные без владельцев. Если, например, на животном есть бирка на ошейнике с информацией о владельцах, то его могут передать хозяевам, но только если они сделают соответствующий запрос в установленные сроки. Другой поправкой устанавливается, что владелец животного должен сообщить о его пропаже в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе будет считаться, что человек выбросил животное на улицу.

Помимо этого, депутаты хотят законодательно запретить подкармливать бездомных животных. Они также считают необходимым запретить гражданам препятствовать отлову бездомных животных, забирать их к себе на время отлова, а затем выпускать обратно. Содержать бездомных животных вне пунктов временного содержания и приютов также будет запрещено.

Депутат от «Единой России» Владимир Самокиш рассказал, что вместе с коллегой-депутатом разработал поправку в КоАП, которая вводит штраф за воспрепятствование отлову бездомных животных. Еще одной поправкой депутаты предлагают установить штрафы для юрлиц, которые не вызывают службы отлова, если на их территории живут бездомные животные. Размер штрафов авторы поправок пока окончательно не установили. «Мы пока прописали минимальные [штрафы] 3 тыс. и 5 тыс. Но я считаю, что можно в одной логике идти и, соответственно, штрафовать очень сильно лесопилки, стройки и так далее за то, что они так относятся к животным», — пояснил Самокиш.

Депутат Нина Останина, возглавляющая рабочую группу, согласилась с тем, что штрафы должны быть высокими. «Если уж мы действительно говорим об увеличении штрафов, то в данном случае давайте не будем возвращаться к тому, что сейчас есть в нашем законодательстве. Эти невинные тысяча, полторы тысячи, даже три тысячи [рублей штрафа] приведут к тому, что будет самоорганизация: прибежали, развизжались, запретили, собаку убрали, собрали митинг, как умеют это делать псевдозоозащитники, а не настоящие зоозащитники», — заявила она.

В выходные в нескольких городах, в том числе в Волгограде, Новосибирске прошли акции зоозащитников. Резонансный законопроект был внесен группой депутатов во главе с Останиной 28 февраля. Подготовить инициативу поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин после случая в Сочи, где в конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, сильно искусав ему лицо. По данным Baza, хозяин хаски не кормил их около десяти дней.

Предложенный законопроект вызвал негодование у любителей животных. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас неоднократно высказывался о том, что предлагаемые нормы противоречат постановлению Конституционного суда, которое тот вынес в июле 2024 года. Тогда суд признал усыпление бездомных животных исключительной мерой, которая допустима только при ряде условий. В их числе — немотивированная агрессивность, опасная болезнь животного или необходимость прекратить его непереносимые страдания. В других случаях, говорится в постановлении, усыпление может быть мотивировано сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией, когда по-другому с ней нельзя справиться, и если применяемые меры носят временный характер.

Позже конституционный комитет Совфеда (является соисполнителем по этому законопроекту) подготовил отрицательное заключение на законопроект, сочтя, что он не может быть поддержан в действующей редакции. Не поддержал законопроект и профильный комитет Совфеда по природным ресурсам.

Законопроект предлагалось рассмотреть в первом чтении 19 марта, однако рассмотрение отложили из-за отсутствия заключения правительства. 18 марта Дума приняла обращение к правительству, в котором попросила представить свою позицию и предложения для решения проблемы с бездомными собаками.