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Новые законы в России ,  
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КС назвал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой

Конституционный Суд счел эвтаназию бездомных животных «исключительной мерой»
Сюжет
Новые законы в России
Эвтаназия бездомных животных допустима, если они агрессивны или болеют опасными заболеваниями. Во всех других случаях ее можно проводить только при экстраординарной ситуации в регионе, если никакие другие меры не помогли, решил КС
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой, допустимой при ряде условий, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин по итогам рассмотрения судом дела о проверке соответствия Конституции статьи закона «Об ответственном обращении с животными» и о внесения изменения в отдельные законодательные акты. Трансляция оглашения постановления суда велась на его канале в YouTube.

Поводом к рассмотрению стал соответствующий запрос Верховного суда Бурятии, отметил Зорькин. В ноябре парламент Бурятии одобрил эвтаназию безнадзорных животных, если животное не забрали из пункта временного содержания, при тяжелой неизлечимой болезни и травмах или если оно нападало на человека.

Конституционный суд признал нормы федерального закона, разрешающие регионам самим устанавливать правила обращения с безнадзорными животными, непротиворечащими Конституции, поскольку они предполагают, что умерщвление бездомных животных может осуществляться, «если животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею, а также в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного».

В иных случаях эвтаназия может быть обусловлена только сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией и необходимостью обеспечения безопасности граждан, счел Конституционный суд. При этом в постановлении называются дополнительные условия применения таких мер:

  • только когда организация любых других мероприятий «объективно не может привести к разрешению этой ситуации»
  • при условии, что данная мера носит временный характер
  • если предусматривается разумный срок и условия для возможного обнаружения животного его владельцем.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Такое толкование норм федерального закона является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике, говорится в постановлении.

Материал дополняется.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Илья Пламенев
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