Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Правительство не исполняет поручения президента России Владимира Путина в части обращения с животными, в том числе безнадзорными, говорится в проекте обращения Госдумы к главе кабмина Михаилу Мишустину.
«Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации считают принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными, прежде всего в целях обеспечения безопасности граждан. Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», — говорится в документе.
Проект обращения обсудят на пленарном заседании Госдумы 18 марта.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
Поручение о подготовке соответствующего обращение было дано накануне. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет», на фоне ежедневного появления пострадавших в результате нападения собак.
Весной 2021 года Путин поручил внести в законодательство изменения, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик». Госдума наделила полномочиями регионы определять порядок обращения с бездомными животными в 2023-м. В ряде из них после этого разрешили усыплять бродячих собак.
Дискуссии об обращении с бездомными животными возобновились с начала 2024 года после многочисленных нападений собак на людей. На данный момент в правительство направили два законопроекта для получения отзывов — о штрафах до 50 тыс. руб. за самовыгул и лишении свободы на срок до трех лет в случае самовыгула, приведшего к гибели человека. Инициативу об уголовной ответственности поддержал глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас. Так он прокомментировал пост губернатора Бурятии Алексея Цыденова о событиях недавнего нападения собак на 46-летнего жителя села Ичетуй. Мужчина скончался от полученных травм.
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