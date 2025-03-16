Клишас призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Клишас поддержал главу Бурятии Цыденова, что ответственность за самовыгул необходимо ужесточить. По его мнению, она должна быть и уголовной «для защиты жизни людей». Дела заводят, но отдельной ответственности за самовыгул нет

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За самовыгул собак — отправку их на улицу без присмотра хозяев — следует ввести уголовную ответственность. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в телеграм-канале.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал он после того, как переслал пост главы Бурятии Алексея Цыденова на эту тему.

Губернатор утром 16 марта напомнил о событиях в селе Ичетуй Джидинского района республики. Ранее в марте собаки напали там на 46-летнего местного жителя, от полученных укусов он погиб.

Цыденов написал, что владельцы собак должны осознавать: любая агрессия животного влечет персональную юридическую ответственность для хозяев.

«Закон четко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание», — предупредил глава региона. Он призвал жителей региона не отпускать собак на самовыгул и держать их на цепи, если животные живут во дворе.

Цыденов сообщил, что власти Бурятии вместе с хуралом (региональным парламентом) планируют рассмотреть варианты ужесточения ответственности за самовыгул.

«Очень правильная правовая позиция. Ответственность всегда несут люди. Ответственность за самовыгул нужно ужесточать», — поддержал его Клишас.

Против хозяев, чьи собаки нападали на людей, заводят уголовные дела, в том числе по статьям о причинении вреда здоровью по неосторожности. Отдельной уголовной ответственности за самовыгул не предусмотрено.

Дискуссии о мерах борьбы с бездомными животными на фоне нападений собак на людей активизировались еще в 2024 году. Российский парламент сейчас рассматривает несколько инициатив, направленных на регулирование этой сферы.

В частности, на рассмотрении находится документ, разрешающий регионам усыплять бездомных животных после определенного срока их содержания в приютах. Подготовить его ранее поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя Государственной думы, «важно защитить людей, особенно детей, от нападения собак». О необходимости выработки новых мер депутаты заговорили после случая в Сочи, где в конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, сильно искусав ему лицо. По данным Baza, хозяин хаски не кормил их около десяти дней.

Авторы законопроекта предложили запретить возвращать отловленных на улицах животных обратно, а также изменить полномочия регионов в части обращения с бездомными животными и разрешить им устанавливать предельный срок содержания таких животных в приютах после отлова. После истечения этого срока, согласно предлагаемым нормам, животных можно будет усыплять. Комитет Клишаса не поддержал законопроект, посчитав его антиконституционным.

В 2023 году Госдума приняла закон, который дал регионам возможность самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными при соблюдении ряда условий. После этого некоторые регионы приняли собственные региональные законы, разрешающие усыплять бездомных собак. Первым из них стала Бурятия.