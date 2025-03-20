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Клишас призвал расследовать убийства собак в Красноярском крае

Фото: dogspas24 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: dogspas24 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас призвал прокуратуру Красноярского края провести проверку случаев убийства собак в регионе. Об этом сенатор написал в своем телеграм-канале.

В середине марта портал NGS24.RU со ссылкой на местных жителей написал, что в городе Бородино рядом с Красноярском неизвестные отстреливают собак на улицах. Об убийствах домашних и бездомных собак в области также сообщали «7 канал Красноярск» и телеканал ТВК.

Клишас назвал эти инциденты «случаями намеренного уничтожения собак».

«Направил обращение прокурору Красноярского края Роману Николаевичу Тютюнику с просьбой взять на контроль расследование подобных случаев», — написал сенатор.

Клишас призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В феврале 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак после ряда подобных случаев в российских регионах. Позднее депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной предложили на рассмотрение законопроект, который отменяет программу возврата бездомных собак на улицу после стерилизации и вакцинации. Депутаты предложили разрешить регионам усыплять бездомных животных, когда истекает установленный срок их содержания в приюте.

В середине марта Клишас заявил, что его комитет выступает против предложения Госдумы об эвтаназии животных. По его словам, в представленной редакции законопроект не может быть поддержан, потому что его положения напрямую противоречат действующему конституционно-правовому регулированию этой сферы.

Позднее сенатор призвал ввести уголовную ответственность для хозяев, которые отправляют собак на прогулку без присмотра. По его словам, наказание за самовыгул питомцев необходимо для «защиты жизни людей». Так Клишас отреагировал на пост главы Бурятии Алексея Цыденова о нападении выпущенных без присмотра собак на жителя села Ичетуй. Мужчина скончался от полученных укусов.

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Теги
Андрей Клишас Красноярский край собаки
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Володин, Клишас и Останина поспорили из-за закона об эвтаназии собак
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