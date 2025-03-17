Комитет Совфеда не поддержал законопроект об эвтаназии бездомных животных
Профильный комитет Совфеда по природным ресурсам пришел к выводу, что закон об эвтаназии бездомных животных не может быть поддержан. Об этом глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас сообщил в телеграм-канале.
По его словам, законопроект также отозвал комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике. Как отметил Клишас, по данному решению подготовлено соответствующее заключение.
Речь идет о законопроекте № 853484-8, который 28 февраля 2025 года группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в Госдуму.
Документ поручил разработать председатель Госдумы Вячеслав Володин после ряда нападений бездомных собак на детей в российских регионах. Первое чтение документа запланировали на 18 марта 2025 года.
Законопроект предусматривал, что органы региональной власти в России смогут устанавливать предельные сроки содержания животных без владельцев в приютах для животных.
В свою очередь, владельцам приютов предлагалось содержать таких животных до наступления естественной смерти животных или передачи животных новым владельцам либо до наступления предельного срока содержания животных без владельцев в приютах для животных, установленных законодательными актами субъектов России или передачи таких животных новым владельцам.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов