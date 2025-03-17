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Политика ,  
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Комитет Совфеда не поддержал законопроект об эвтаназии бездомных животных

Фото: Hans-Even Bakken / Shutterstock
Фото: Hans-Even Bakken / Shutterstock

Профильный комитет Совфеда по природным ресурсам пришел к выводу, что закон об эвтаназии бездомных животных не может быть поддержан. Об этом глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас сообщил в телеграм-канале.

По его словам, законопроект также отозвал комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике. Как отметил Клишас, по данному решению подготовлено соответствующее заключение.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Речь идет о законопроекте № 853484-8, который 28 февраля 2025 года группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в Госдуму.

Документ поручил разработать председатель Госдумы Вячеслав Володин после ряда нападений бездомных собак на детей в российских регионах. Первое чтение документа запланировали на 18 марта 2025 года.

Законопроект предусматривал, что органы региональной власти в России смогут устанавливать предельные сроки содержания животных без владельцев в приютах для животных.

В свою очередь, владельцам приютов предлагалось содержать таких животных до наступления естественной смерти животных или передачи животных новым владельцам либо до наступления предельного срока содержания животных без владельцев в приютах для животных, установленных законодательными актами субъектов России или передачи таких животных новым владельцам.

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Теги
Совет Федерации Андрей Клишас бездомные животные эвтаназия законопроект
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