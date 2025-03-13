Комитет Клишаса выступил против предложения Госдумы об усыплении собак

Меры законопроекта, разрешающего регионам усыплять отловленных бездомных животных, противоречат конституционно-правовому регулированию этой сферы, решил профильный комитет Совфеда. Принять закон призвал спикер Госдумы Володин

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Почему комитет не поддержал новую инициативу об усыплении бродячих собак

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации подготовил отрицательное заключение на законопроект, разрешающий регионам усыплять бездомных животных после определенного срока их содержания в приютах. Об этом на заседании комитета в четверг сообщил его глава Андрей Клишас, передает корреспондент РБК.

Клишас заявил, что в представленной редакции законопроект не может быть поддержан, потому что его положения напрямую противоречат действующему конституционно-правовому регулированию этой сферы.

Клишас напомнил о постановлении Конституционного суда, которое тот вынес в июле 2024 года. В нем суд пришел к выводу, что усыпление бездомных животных — исключительная мера, которая может быть допустима при нескольких условиях. В их числе — немотивированная агрессивность, опасная болезнь животного или необходимость прекратить его непереносимые страдания. В других случаях, говорится в постановлении, усыпление может быть мотивировано сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией, когда по-другому с ней нельзя справиться, и если применяемые меры носят временный характер.

«Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру, они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент», — подчеркнул в ходе заседания Клишас. Он также отметил, что в текущем виде законопроект не может быть принят. «Сейчас вносится закон, который говорит, давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животное без владельца проведет в питомнике, просто их уничтожать. Я, честно говоря, был в некотором недоумении, потому что, на мой взгляд, там совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда», — пояснил он.

Во время заседания комитета Клишас подчеркнул, что проблема с нападениями бездомных животных существует и ее надо решать, в том числе обсуждать, какие меры органы публичной власти должны предпринять для этого. «Но не таким методом, когда мы с вами, как нам предлагается, примем закон, который напрямую противоречит постановлению Конституционного суда», — добавил сенатор.

Вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, присутствовавший на заседании комитета, заявил, что для этой проблемы «очень срочно нужно найти решение»: «Чтобы потом мы, не дожидаясь очередного случая, эмоционально [не] начинали принимать правильные или неправильные решения. Просто этим надо заняться». По мнению Якушева, надо ужесточать ответственность владельцев животных.

Он допустил, что может быть создана специальная рабочая группа по этому вопросу.

Почему в Госдуме вновь предложили усыплять собак

Обсуждавшийся сенаторами законопроект был внесен в Госдуму 28 февраля членами специальной рабочей группы во главе с председателем комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Подготовить такой документ поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, «важно защитить людей, особенно детей от нападения собак». О необходимости выработки новых мер депутаты заговорили после случая в Сочи, где в конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, сильно искусав ему лицо. По данным Baza, хозяин хаски не кормил их около десяти дней.

В подготовленном законопроекте авторы предложили запретить возвращать отловленных на улицах животных обратно (соответствующий пункт из перечня разрешенных мероприятий по обращению с животными в федеральном законе № 498 предлагается исключить). Кроме того, они предложили изменить полномочия регионов в части обращения с бездомными животными и разрешить им устанавливать предельный срок содержания таких животных в приютах после отлова. После истечения этого срока, согласно предлагаемым нормам, животных можно будет усыплять.

Практика показывает, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными, позволяющая возвращать их в среду обитания, не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения, говорится в тексте пояснительной записки. Законопроект направили в регионы и попросили их дать свое заключение. Первое чтение состоится 18 марта, говорил Володин.

Клишас ранее неоднократно приводил позицию Конституционного суда от июля 2024 года и говорил, что, исходя из нее, «можно сделать вывод о недопустимости введения в федеральное законодательство бессрочного и распространяемого на всю территорию РФ, без учета сложившихся обстоятельств в конкретном субъекте РФ, положения о возможном умерщвлении животных, содержащихся в приютах».

Автор законопроекта Нина Останина в разговоре с РБК не согласилась с тем, что положения законопроекта противоречат постановлению Конституционного суда. Она утверждает, что вопрос о «о тотальном уничтожении бездомных животных» никогда не ставился.

В 2023 году Госдума приняла закон, который дал регионам возможность самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными при соблюдении ряда условий. После этого некоторые регионы приняли собственные региональные законы, разрешающие усыплять бездомных собак, например, в случаях нападения на людей или если для них не нашлось новых хозяев.

Эксперты, которых опросил РБК на этапе принятия законопроекта летом 2023 года, утверждали, что умерщвление бездомных животных в перспективе не приводит к сокращению их популяции, так как любая популяция будет пытаться восстановить свою численность. «В 1990-е уже практиковалась эвтаназия. Этот опыт показал, что такие методы неэффективны, потому что животных при этом не становилось меньше и проблема не решалась», — говорила координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова. По ее словам, программа ОСВВ доказала свою эффективность, и в тех регионах, где на нее выделялись деньги и ее положения реализовывались, проблема с бездомными животными решалась.