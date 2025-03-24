Пекин опроверг обсуждение отправки китайских миротворцев на Украину

Welt писал, что из-за участия Китая в миссии Россия может согласиться на присутствие иностранных военных на Украине. Москва называла неприемлемым размещение в соседней стране миротворцев из НАТО

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Китай не рассматривает присоединение к «коалиции желающих» — объединению стран, которые готовы отправить на Украину миротворцев для обеспечения режима прекращения огня, заявил представитель МИД Го Цзякунь. О том, что Пекин обсуждает такую возможность с Европой, писала Welt am Sonntag.

«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующие сообщения совершенно не соответствуют действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна», — сказал Го Цзякунь на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Источники Welt предполагали, что участие Пекина в миротворческой миссии может увеличить шансы согласия России на присутствие иностранных военных на территории Украины. Москва считает неприемлемой отправку в соседнюю страну миротворцев из государств НАТО. При этом в МИДе допускают, что в перспективе Россия согласится обсудить размещение на Украине невооруженных наблюдателей, «гражданской миссии», которая бы следила за соблюдением условий мира.

Украине в рамках мирного соглашения нужно, чтобы Запад разместил 100 тыс. миротворцев, говорил в феврале президент Владимир Зеленский. Вопрос обсуждают страны Европы, о планах создать «коалицию желающих» говорил британский премьер Кир Стармер, но в армии страны их считают преждевременными, писала The Telegraph.

Американский президент Дональд Трамп поддержал отправку на Украину миротворцев из Европы без участия США. По данным The Economist, Вашингтон считает, что в миссию должны войти военнослужащие и из других стран, в том числе Китая и Бразилии. Го Цзякунь после выхода этой статьи заявил: «Мы не комментируем гипотетические вопросы». По словам дипломата, «позиция Китая по украинскому кризису всегда была справедливой, и он неоднократно ее подтверждал».