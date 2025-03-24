В армии Британии отвергли план Стармера об отправке миротворцев

Премьер поторопился с разговорами об отправке миротворцев, пишет Telegraph. Британия не успеет разработать какой-либо план по поддержанию мира к 20 апреля. Bloomberg сообщал, что Белый дом рассчитывает достичь перемирия к Пасхе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поторопился с разговорами об отправке миротворцев для поддержания мира на Украине, считают в британской армии, пишет The Telegraph.

Высокопоставленные военные отвергли план Стармера по созданию «коалиции желающих» как «политический театр», отмечает издание.

«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине», — сказал один из высокопоставленных источников в армии.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Белый дом все еще рассчитывает достичь перемирия на Украине к 20 апреля — в этот день и православные, и католики празднуют Пасху. По мнению собеседника Telegraph, к этому времени Британия не успеет разработать какой-либо план по поддержанию мира на Украине.

На прошлой неделе газета писала об обсуждении отправки британских истребителей Typhoon на Украину для прикрытия на встрече в постоянном объединенном штабе (PJHQ) на случай переброски британских солдат на Украину. «Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им прикрытия с воздуха», — заверил высокопоставленный источник в Королевских ВВС. По его словам, ВВС могут предоставить либо истребители Typhoon, либо F-35.

Как пояснил теперь источник издания, этот вопрос пока находится «на ранней стадии обсуждения». «Это политика. Здесь нет военной составляющей», — отметил он.

По словам собеседников, переговоры «коалиции желающих» осложняются тем, что «никто не знает, в чем заключается миссия».

«Что могут сделать 10-тысячные международные силы, базирующиеся на западе страны, более чем в 400 км от линии фронта? Они даже не смогут защитить себя. В чем заключается миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила? Кто ими будет командовать, как снабжать и где размещать? Как долго она там будет находится и почему? Никто не знает», — подчеркнул один из них.

24 марта начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин встретится в Лондоне с французскими коллегами для обсуждения деталей возможной миссии, сообщает Telegraph.

«Процесс, который сейчас идет под руководством премьер-министра Стармера и президента [Франции Эмманюэля] Макрона, готовит Европу и Украину к тому, что произойдет дальше. И хотя комментировать возможные варианты было бы неправильно с точки зрения планирования и вредно для потенциального мира, ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что эта работа является критически важной и существенной», — отметил Радакин.

План Стармера и Макрона об урегулировании конфликта на Украине предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц в качестве первого этапа. В рамках второго этапа на Украине размещается миротворческий контингент.

Накануне британский премьер в интервью The New York Times заявил, что у Европы должен быть план на случай заключения мирного соглашения. «Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: «Хорошо» и начать чесать головы», — убежден он. Стармер сказал, что не доверяет президенту Владимиру Путину и что Европа должна играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине.

Глава российского МИДа Сергей Лавров называл «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» неприемлемым для Москвы. Россия настаивает на том, что «жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной», заявляли в Кремле. «А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — уверены там.