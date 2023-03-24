Times: корабли Дании и Швеции находились в районе у «Северных потоков» за 4 дня до взрывов

Times узнал о кораблях Дании и Швеции у «Северных потоков» до взрывов

Датский корабль «впервые за много лет» взял курс в дальний район Балтийского моря и на пару часов отключил транспондер. После этого разведывательный самолет ВВС Швеции и шведский корабль направились на то же место, пишет Times

P524 Nymfen (Фото: Wikimedia Commons)

Патрульные корабли ВМС Дании и Швеции находились в районе у газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» за четыре дня до взрывов. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, датский корабль P524 Nymfen 21 сентября направился в дальний район Балтийского моря, где отключил транспондер и в течение нескольких часов не обнаруживался международными системами. Times отмечает, что корабль «впервые за много лет» обогнул остров Борнхольм, рядом с которым находятся газопроводы, и направился на северо-восток.

После того как Nymfen отключил транспондер, в район, где он находился, направился шведский корабль в сопровождении разведывательного самолета ВВС Швеции.

Первым на необычную активность ВМС двух стран обратил внимание независимый датский исследователь Оливер Александер, после чего Times подтвердил данные с помощью навигационных записей, предоставленных базой данных отслеживания судов MarineTraffic.

«Похоже, что это датское разведывательное судно не просто так обошло места взрывов», — сказал бывший офицер датской разведки, который сейчас является старшим аналитиком в копенгагенском центре анализа Think Tank Europa, Якоб Каарсбо.

Источники, проинформированные о ходе расследовании в Германии, заявили, что группа пока все еще далека от того, чтобы сделать вывод, что произошло с газопроводом. «Мы действительно не знаем, кто это сделал», — сказал один из собеседников издания.

Накануне, 24 марта, Датское энергетическое агентство (DEA) сообщило, что у трубопровода «Северный поток-2» в Балтийском море обнаружен неопознанный объект цилиндрической формы. Для операции по его подъему приглашены оператор газопровода Nord Stream 2 AG и Минобороны Дании.

В агентстве не исключили, что речь идет о морском дымовом буе, которые используются кораблями для подачи сигнала бедствия в дневное и ночное время.

В Кремле положительно отнеслись к решению Дании пригласить компанию Nord Stream 2 AG поучаствовать в подъеме объекта со дна Балтийского моря.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было бы «выгодно».

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование о диверсии на газопроводах. В нем со ссылкой на один анонимный источник он заявил, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

США и Великобритания причастность к взрывам отвергли.

Расследованием подрыва занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошел инцидент. 15 марта глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на газопроводах.

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что страны не информируют Москву о ходе расследования. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия расценивает как «махинацию» и «лохотрон» отказ Дании дать разрешение Москве участвовать в расследовании.