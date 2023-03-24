Times узнал о кораблях Дании и Швеции у «Северных потоков» до взрывов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
Экс-президент Бразилии возглавила банк БРИКС Финансы, 17:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:11
Украинский футболист заявил о желании забыть проведенное в России время Спорт, 17:08
Nord Stream принял приглашение Дании поднять объект у «Северных потоков» Политика, 17:08
Эксперт предупредил мужчин о «фатальном дебюте» с 40 лет Общество, 17:03
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:59
Акции Deutsche Bank показали сильнейшее падение с марта 2020 года Инвестиции, 16:53
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как понять, что мешает сотрудникам быть продуктивными Pro, 16:52
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 16:45
В США допустили создание ядерного оружия Ираном за несколько месяцев Политика, 16:43
NASDAQ начала подготовку к запуску криптовалютных услуг Крипто, 16:43
Самосвал и пассажирский поезд столкнулись на Сахалине Общество, 16:39
ПСБ поддержит жилищные и другие сферы экономики Тамбовской области Пресс-релиз, 16:38
Херш заявил, что план США взорвать «Северные потоки» появился в 2021 году Политика, 16:38
Политика ,  

Times узнал о кораблях Дании и Швеции у «Северных потоков» до взрывов

Times: корабли Дании и Швеции находились в районе у «Северных потоков» за 4 дня до взрывов
Датский корабль «впервые за много лет» взял курс в дальний район Балтийского моря и на пару часов отключил транспондер. После этого разведывательный самолет ВВС Швеции и шведский корабль направились на то же место, пишет Times
P524 Nymfen
P524 Nymfen (Фото: Wikimedia Commons)

Патрульные корабли ВМС Дании и Швеции находились в районе у газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» за четыре дня до взрывов. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, датский корабль P524 Nymfen 21 сентября направился в дальний район Балтийского моря, где отключил транспондер и в течение нескольких часов не обнаруживался международными системами. Times отмечает, что корабль «впервые за много лет» обогнул остров Борнхольм, рядом с которым находятся газопроводы, и направился на северо-восток.

После того как Nymfen отключил транспондер, в район, где он находился, направился шведский корабль в сопровождении разведывательного самолета ВВС Швеции.

Первым на необычную активность ВМС двух стран обратил внимание независимый датский исследователь Оливер Александер, после чего Times подтвердил данные с помощью навигационных записей, предоставленных базой данных отслеживания судов MarineTraffic.

«Похоже, что это датское разведывательное судно не просто так обошло места взрывов», — сказал бывший офицер датской разведки, который сейчас является старшим аналитиком в копенгагенском центре анализа Think Tank Europa, Якоб Каарсбо.

Источники, проинформированные о ходе расследовании в Германии, заявили, что группа пока все еще далека от того, чтобы сделать вывод, что произошло с газопроводом. «Мы действительно не знаем, кто это сделал», — сказал один из собеседников издания.

Читайте на РБК Pro
Salesforce увольняет 8 тыс. человек. Что стало с ее «семейной» культурой
Почему гипертония «молодеет», а вино не укрепляет сосуды
Почему, чтобы похудеть, не нужна сила воли
«Костяшки домино падают»: повторится ли в США сценарий 2008 года

Накануне, 24 марта, Датское энергетическое агентство (DEA) сообщило, что у трубопровода «Северный поток-2» в Балтийском море обнаружен неопознанный объект цилиндрической формы. Для операции по его подъему приглашены оператор газопровода Nord Stream 2 AG и Минобороны Дании.

В агентстве не исключили, что речь идет о морском дымовом буе, которые используются кораблями для подачи сигнала бедствия в дневное и ночное время.

В Кремле положительно отнеслись к решению Дании пригласить компанию Nord Stream 2 AG поучаствовать в подъеме объекта со дна Балтийского моря.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было бы «выгодно».

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование о диверсии на газопроводах. В нем со ссылкой на один анонимный источник он заявил, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

США и Великобритания причастность к взрывам отвергли.

Расследованием подрыва занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошел инцидент. 15 марта глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на газопроводах.

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что страны не информируют Москву о ходе расследования. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия расценивает как «махинацию» и «лохотрон» отказ Дании дать разрешение Москве участвовать в расследовании.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Дания Швеция корабли Северный поток Северный поток-2 взрыв
Материалы по теме
Дания нашла неопознанный цилиндр у трубы «Северного потока»
Политика
Блинкен заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Политика
Медведев заявил, что за диверсию на «Северных потоках» заплатят жители ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter