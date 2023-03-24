Дания нашла неопознанный цилиндр у трубы «Северного потока»

Высота неопознанного цилиндра 40 см, диаметр — 10 см, его поднимут из воды. Путин говорил ранее, что «Газпром» нашел этот «столбик» на стыке труб — самом уязвимом месте. Он предположил: «что-то взорвалось, а что-то — нет»

Фото: Министерство обороны Дании

Близ трубопровода «Северный поток» в Балтийском море обнаружен неопознанный объект цилиндрической формы, для операции по его подъему на поверхность приглашен оператор газопроводов «Северного поток» Nord Stream AG и Минобороны Дании, сообщило Датское энергетическое агентство (DEA) на сайте.

Высота предмета составляет 40 см, диаметр — 10 см. Не исключено, что речь идет о морском дымовом буе, эта версия будет дополнительно изучена, добавили в агентстве. Такие буи используются кораблями для подачи сигнала бедствия в дневное и ночное время.

Датские ведомства предварительно обследовали неопознанный объект, пока считается, что он не представляет непосредственной угрозы безопасности. Ответ от Nord Stream AG на приглашение принять участие в операции пока не поступил.

О неопознанным объекте близ «Северных потоков» говорил в середине марта президент Владимир Путин. В эфире «Россия 1» он пояснил, что «Газпром получил разрешение у датских властей изучить место взрыва, но этим не ограничился и провел исследование и другой территории, где находится газопровод.

«На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — рассказал Путин.

По оценке специалистов, продолжил президент, «столбик» может являться антенной для приема сигнала, который бы привел в действие взрывное устройство, заложенное под трубопровод. Россия «теперь конечно» хочет получить разрешение от Дании на проведение обследования объекта — самостоятельно, совместно с Данией или в составе международной группы экспертов. «А если нужно — и обезвредить взрывное устройство, если оно там есть, конечно», — подчеркнул Путин, добавив, что Дания дала неопределенный ответ на запрос Москвы.

Президент утвердительно ответил на вопрос журналиста, является ли находка «элементом еще одной» диверсии. Он считает, что «что-то взорвалось, а что-то — нет», причина этого не ясна.