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Кремль счел «пока позитивной новостью» приглашение Дании для Nord Stream

Песков: положительно относимся к решению Дании пригласить Nord Stream
Найденный неопознанный объект
Найденный неопознанный объект (Фото: Министерство обороны Дании)

В Кремле положительно отнеслись к решению Дании пригласить компанию Nord Stream 2 AG поучаствовать в подъеме неопознанного предмета цилиндрической формы со дна Балтийского моря, найденного возле трубопровода «Северный поток-2». Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока это выглядит как позитивная новость. <...> Обнаруженный объект находится рядом со швом труб, а шов — это наиболее уязвимый участок трубопровода <...> Важно определить, имеет ли этот объект отношение к террористическому акту», — сказал Песков.

Датское энергетическое агентство (DEA) накануне сообщало, что пригласило поучаствовать в подъеме предмета оператора газопровода Nord Stream 2 AG и Минобороны Дании. Ответ от Nord Stream AG на приглашение пока не поступал.

Песков добавил, что расследование подрывов газопровода должно быть прозрачным и инклюзивным «с точки зрения участия всех заинтересованных стран». Сейчас свои расследования ведут Швеция, Дания и Германия, российскую сторону к ним не допустили.

Высота предмета, найденного на дне Балтийского моря, составляет около 40 см, диаметр — 10 см.

О неопознанном объекте рядом с «Северными потоками» говорил президент Владимир Путин. Он сообщил, что «Газпром» получил разрешение у датских властей изучить место взрыва. По оценке специалистов, уточнил президент, этот «столбик» может являться антенной для приема сигнала, который бы привел в действие взрывное устройство, заложенное под трубопровод. На вопрос журналиста о том, является ли находка «элементом еще одной» диверсии, Путин ответил утвердительно. По его мнению, «что-то взорвалось, а что-то — нет».

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было бы «выгодно». США и Великобритания причастность к взрывам отвергли.

Теги
Северный поток Северный поток 2 Дмитрий Песков Дания
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