Дмитрий Песков: в Кремле «никто не поседел» от поездки президента Путина в Мариуполь

Песков сообщил, что «никто не поседел» от поездки Путина в Мариуполь

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Развитие новых территорий России — важная задача и решение президента Владимира Путина посетить Мариуполь, чтобы лично проконтролировать ситуацию, является логичным решением, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он заявил, что не считает подобный шаг Путина его новым стилем работы. «Он всегда старается обеспечить многообразие источников информации… И развитие и восстановление новых территорий — это архиважная задача, которая находится под контролем президента», — сообщил Песков.

Его спросили, не поседели ли в Кремле от решения Путина поехать в Мариуполь. Песков ответил: «Никто не поседел».

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