Появилось видео поездки Путина по Мариуполю

Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем объехал несколько районов города за рулем машины в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина

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Канал «Россия 24» опубликовал видео поездки Владимира Путина по Мариуполю. На кадрах президент объезжает город за рулем автомобиля, в поездке его сопровождает вице-премьер Марат Хуснуллин, который сидит на переднем пассажирском сиденье.

На видео Хуснуллин рассказывает Путину о том, как идут работы по восстановлению города, пострадавшего из-за боевых действий, и дальнейших планах. «Составили план развития набережной, парк, сделали хороший дизайн-проект», — говорит вице-премьер. По словам Хуснуллина, в парке рядом с морем находятся православный храм и мечеть, они уже работают. «Службы идут, уже все нормально», — сказал он.

Хуснуллин сказал, что к лету в городе планируется восстановить движение трамваев. «Когда увидели, что идет на сегодняшний день восстановление, народ стал активно возвращаться», — добавил он.

Путин посетил Мариуполь Политика

О посещении Путиным Мариуполя утром 19 марта написали государственные агентства со ссылкой на пресс-службу Кремля. Президент прилетел в город на вертолете, после чего на машине объехал его районы.

Это первая поездка Путина в Донбасс, до этого он не был в новых регионах. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов (их легитимность не признают Украина и большинство других стран, Москва настаивает, что необходимо признать сложившиеся территориальные реалии).

Помимо этого Путин провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону. Накануне, 18 марта, он приезжал в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Это был его первый визит в город с ноября 2021 года.

В начале марта Мариуполь посещал министр обороны Сергей Шойгу. Он инспектировал работу военных строителей.