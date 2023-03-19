Путин пообщался с местными жителями в Мариуполе. Видео

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Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя, которые получили новые квартиры. Они рассказали президенту, что уже живут в них, а он спросил, нравится ли им.

«Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим», — сказала одна из женщин. Путин в ответ на это сказал, что власти продолжат расширять жилой фонд.

Путин прибыл в Мариуполь на вертолете, а затем на машине проехал по районам города, сидя за рулем. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о жизни Мариуполя после начала благоустройства.

Одну из квартир в недавно построенном доме Путин осмотрел самостоятельно.

Ранее появилось видео поездки Путина по Мариуполю.