Владимир Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в новых регионах

Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в Донбассе

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МВД должно решить проблемы с выдачей российских паспортов в новых регионах, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД, сообщает телеграм-канал Кремля.

«Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны. <...> Займитесь как следует, я серьезно говорю», — обратился глава государства к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Путин отметил, что получение паспортов «длится месяцами», наблюдаются очереди, в которых стоят «немерено по времени».

О проблемах с получением гражданства и российских документов главе государства рассказали жители Мариуполя во время первого визита президента в Донбасс 19 марта, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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