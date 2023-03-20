Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в Донбассе
МВД должно решить проблемы с выдачей российских паспортов в новых регионах, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД, сообщает телеграм-канал Кремля.
«Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны. <...> Займитесь как следует, я серьезно говорю», — обратился глава государства к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Путин отметил, что получение паспортов «длится месяцами», наблюдаются очереди, в которых стоят «немерено по времени».
О проблемах с получением гражданства и российских документов главе государства рассказали жители Мариуполя во время первого визита президента в Донбасс 19 марта, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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