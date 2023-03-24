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В Европе проведут форум по украинским детям в России

ЕК и Польша организуют форум для возвращения 16 тыс. детей из России на Украину
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Польша и Еврокомиссия совместно организуют конференцию для возвращения из России на Украину около 16 тыс. детей, которых европейское руководство считает депортированными Москвой. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе, передает бельгийский портал 7sur7.

«Мы хотим оказать международное давление, чтобы были приняты все возможные меры для поиска следов этих детей», — рассказала она.

Кроме того, конференция будет призвана «помочь органам ООН и соответствующим международным организациям» получить больше данных о перевезенных детях.

По словам фон дер Ляйен, на территорию России вывезли 16,2 тыс. детей, включая усыновленных или переданных в российские приемные семьи, обратно вернули только 300 из них. Эти действия полностью оправдывают ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, продолжила она.

Палата предварительного производства суда в Гааге выдала ордер на арест Путина и Львовой-Беловой в середине марта. В сообщении МУС говорилось, что они «предположительно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Власти России отрицают депортацию детей с Украины, а решение суда в Гааге резко раскритиковали. Кремль назвал саму постановку вопроса об ордере на арест Путина «возмутительной и неприемлемой», российский МИД счел ордер «юридически ничтожным». Путин не принимает ордер суда «близко к сердцу», говорил представитель президента Дмитрий Песков.

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Постпред России при ООН Василий Небензя сказал 20 марта, что Россия готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия. Он пояснил, что детей привезли в Россию, чтобы «уберечь от опасности, которую могут представлять боевые действия».

Постпред считает этот вопрос «абсолютно раздутым»; он заявил, что Россия намерена 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы изложить свою позицию. Комментируя решение МУС, выдавшего ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, Небензя заявил, что приоритеты суда «не имеют ничего общего с правосудием», а его решения не приближают к значимым переговорам по Украине.

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