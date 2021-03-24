Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии «Северный поток-2

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с главой МИД Германии Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон выступает против запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток 2», — сообщили в пресс-службе.

Накануне предстатель Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел организации заявили, что у НАТО нет единой позиции относительно будущего газопровода «Северный поток-2». По его словам, в альянсе есть как сторонники российско-европейского газового проекта, так и противники.

В декабре 2019 года американские власти ввели санкции против «Северного потока-2». Ограничения предусматривают блокировку американских активов компаний, которые сотрудничают с проектом. Кроме того, представители таких предприятий не смогут въехать в США.