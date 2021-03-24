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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии «Северный поток-2

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с главой МИД Германии Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон выступает против запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток 2», — сообщили в пресс-службе.

В НАТО заявили об отсутствии единого взгляда на «Северный поток-2»
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Накануне предстатель Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел организации заявили, что у НАТО нет единой позиции относительно будущего газопровода «Северный поток-2». По его словам, в альянсе есть как сторонники российско-европейского газового проекта, так и противники.

В декабре 2019 года американские власти ввели санкции против «Северного потока-2». Ограничения предусматривают блокировку американских активов компаний, которые сотрудничают с проектом. Кроме того, представители таких предприятий не смогут въехать в США.

1 января 2021 года вступили в силу новые санкции, принятые конгрессом США в отношении проекта газопровода. В частности, они предусматривают запрет на участие в проекте компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги.

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Санкции США неоднократно критиковали канцлер Германии Ангела Меркель. В январе 2021-го она назвала американские санкции неуместным инструментом внешней политики. В феврале этого года президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал ФРГ в вопросах, связанных с «Северным потоком-2».

В свою очередь, в Кремлезаявляли, что Москва внимательно следит за тем, какое «грубое, незаконное» давление оказывают США на строителей газопровода. Там также пообещали, что строительство газопровода продолжится.

Nord Stream 2 Северный поток-2 Энтони Блинкен Хайко Маас Германия Госдеп
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