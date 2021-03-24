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Патрушев предупредил США об ответе за «трудные дни» для России

По мнению главы Совбеза, если США предсказывают трудности в отношениях с Россией, «значит они их и планируют». Патрушев предупредил Вашингтон об ответственности и подчеркнул, что Москва не совершала против него враждебных действий
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Если Вашингтон будет создавать «трудные дни» для Москвы, американская сторона понесет за это ответственность, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Так он прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о будущем двусторонних отношений.

«Раз они предрекают, значит они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Глава Совбеза при этом заверил, что Россия не совершала в отношении США каких-либо враждебных действий и не собирается делать это в будущем. «Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным», — подчеркнул он.

Советник Байдена предсказал «трудные дни» в отношениях с Россией
Политика
Джейк Салливан

22 марта Салливан заявил, что, по мнению США, отношения с Россией в ближайшем будущем не станут простыми и «предстоят трудные дни» из-за серьезных разногласий по некоторым вопросам. В то же время в американской администрации считают, что Москва и Вашингтон могут работать вместе по ключевым направлениям, таким как контроль над ядерными вооружениями.

В российском МИДе считают, что отношения двух стран оказались в тупике по вине Вашингтона. США, отказавшись от предложения российского президента Владимира Путина о разговоре с американским лидером Джо Байденом, чтобы можно было обсудить проблемы и вопросы стратегической стабильности, «упустили еще одну возможность для поиска выхода» из сложившейся ситуации, заявило министерство.

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Предложение Путина о переговорах было озвучено вскоре после выхода интервью Байдена телеканалу ABC. В частности, американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Российский президент, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы Байдену в ответ здоровья, а также предложил провести видеоконференцию 19 или 22 марта. В Белом доме заявили, что 19 марта разговор состояться не мог, так как Байден был занят. Там напомнили, что президент США в январе уже говорил с Путиным по телефону и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». Сам Байден допускал, что «в какой-то момент» вновь проведет переговоры с президентом России.

Автор
Наталия Анисимова
Николай Патрушев Совет безопасности России США Джейк Салливан Россия - США
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