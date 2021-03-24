Патрушев предупредил США об ответе за «трудные дни» для России

По мнению главы Совбеза, если США предсказывают трудности в отношениях с Россией, «значит они их и планируют». Патрушев предупредил Вашингтон об ответственности и подчеркнул, что Москва не совершала против него враждебных действий

Николай Патрушев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Если Вашингтон будет создавать «трудные дни» для Москвы, американская сторона понесет за это ответственность, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Так он прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о будущем двусторонних отношений.

«Раз они предрекают, значит они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Глава Совбеза при этом заверил, что Россия не совершала в отношении США каких-либо враждебных действий и не собирается делать это в будущем. «Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным», — подчеркнул он.

22 марта Салливан заявил, что, по мнению США, отношения с Россией в ближайшем будущем не станут простыми и «предстоят трудные дни» из-за серьезных разногласий по некоторым вопросам. В то же время в американской администрации считают, что Москва и Вашингтон могут работать вместе по ключевым направлениям, таким как контроль над ядерными вооружениями.