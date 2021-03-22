Москва увидела упущенную возможность США по предложению Путина

США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о разговоре с президентом США Джо Байденом, на которой можно было бы обсудить накопившиеся проблемы и вопросы стратегической стабильности, говорится в заявлении российского МИДа.

«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях», — заключили в министерстве. Дипломаты возложили ответственность за это на Вашингтон.

Путин на прошлой неделе поручил организовать публичный разговор с Байденом в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно». Предпосылкой стало интервью президента США, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

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