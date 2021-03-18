Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом

Завтра переговоры Путина и Байдена не состоятся — президент США будет занят. У Путина уже была возможность поговорить с Байденом по телефону, в отличие от многих других мировых лидеров, заявили в Белом доме

Джен Псаки (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден завтра будет занят. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя предложение президента России организовать переговоры лидеров стран в прямом эфире в ближайшее время, к примеру, в пятницу 19 марта.

«Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят», — сказала она.

Кроме того, Псаки напомнила, что Байден уже провел ранее телефонные переговоры с Владимиром Путиным, и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». «Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч», — добавила она.

С предложением организовать срочные переговоры в прямом эфире между лидерами России и США Владимир Путин выступил после концерта в честь семилетия присоединения Крыма к России. Он предложил провести их в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

Video