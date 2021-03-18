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Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом

Завтра переговоры Путина и Байдена не состоятся — президент США будет занят. У Путина уже была возможность поговорить с Байденом по телефону, в отличие от многих других мировых лидеров, заявили в Белом доме
Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден завтра будет занят. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя предложение президента России организовать переговоры лидеров стран в прямом эфире в ближайшее время, к примеру, в пятницу 19 марта.

«Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят», — сказала она.

Кроме того, Псаки напомнила, что Байден уже провел ранее телефонные переговоры с Владимиром Путиным, и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». «Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч», — добавила она.

С предложением организовать срочные переговоры в прямом эфире между лидерами России и США Владимир Путин выступил после концерта в честь семилетия присоединения Крыма к России. Он предложил провести их в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

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«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин. Президент дал поручение МИДу проработать детали переговоров.

Предложение о прямых переговорах между лидерами США и России появилось после скандала, который вызвало опубликованное накануне интервью Байдена телеканалу ABC. В нем президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Также Байден заявил, что во время личного разговора с Путиным предупреждал его о том, что он понесет ответственность, если выяснится, что Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. После этого российский МИД пригласил посла России в США в Москву для консультаций.

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Комментируя слова Байдена ранее, Путин пожелал американскому президенту «здоровья». «Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия [Байдена]», — добавил президент России.

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