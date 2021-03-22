Помощник Байдена предсказал «трудные дни» в отношениях с Россией

Тем не менее, в администрации Джо Байдена считают, что по ключевым направлениям сотрудничество с Москвой будет продолжаться в конструктивном ключе ко взаимной выгоде обеих стран

Джейк Салливан (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Америке предстоят «трудные дни» в отношениях с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией над ключевыми проблемами, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ», — заявил Салливан.

Так он ответил на вопрос, была ли реплика президента Байдена о его коллеге Владимире Путине ошибкой или нет. Салливан ответил, что Байдену задали прямой вопрос, на который он прямо ответил.

Он считает, что отношения с Россией в ближайшем будущем не будут простыми. «От Америки они потребуется защита ее интересов. Есть также сферы, в которых Соединенные Штаты и Россия могут работать совместно в стабильном и предсказуемом ключе в интересах обеих стран», — добавил советник президента США.

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