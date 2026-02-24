Bloomberg узнал, что разведка НАТО в Турции стала реже следить за Россией

Самолеты-разведчики НАТО в Турции стали чаще выполнять полеты, связанные со слежкой за Ираном, сместив внимание с России, выяснил Bloomberg

Фото: Daniele Faccioli / ТАСС

Разведка НАТО в Турции сместила внимание в сфере воздушного наблюдения с России на Иран, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Альянс чаще использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), базирующиеся на авиабазе в Конье в центральной части Турции, для наблюдения за Ираном.

Анкара готовится к возможному удару по Ирану под руководством США, отмечают источники. По их оценке, Вашингтон может пойти на ограниченные удары, рассчитывая добиться от Тегерана уступок, в том числе по ядерной программе, а в случае отказа — расширить военную операцию. При этом Турция призывает стороны избегать эскалации.

В Анкаре опасаются, что эскалация может привести к новому притоку беженцев — прежде всего граждан Афганистана и Пакистана, находящихся в Иране, рассказывает Bloomberg. Турция уже приняла около 3 млн сирийских беженцев, и дополнительная миграционная нагрузка может усугубить экономические проблемы страны. В связи с этим власти обновили планы на случай чрезвычайной ситуации. Среди рассматриваемых мер — создание лагерей у границы, а в крайнем сценарии, при возникновении вакуума власти в Иране, — ограниченные действия на сопредельной территории для сдерживания волнений.

США перебросили более 150 самолетов на базы на Ближнем Востоке и Европе в течение недели после второго раунда переговоров с Ираном, обратило внимание Washinton Post. Согласно спутниковым снимкам и данным отслеживания полетов, США перебрасывают значительные силы в Европу и на Ближний Восток, размещая их вне зоны досягаемости большинства иранских ракет, пишет газета.

По данным The New York Times, республиканец предупредил советников о возможной масштабной атаке на Иран, целью которой может стать свержение верховного лидера Али Хаменеи, если дипломатия и ограниченные удары не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы. Окончательное решение пока не принято.

Президент США Дональд Трамп за последнее время неоднократно грозил Ирану ударами. Эскалация между странами началась после жесткого подавления протестов иранскими властями, а также из-за сохранившихся разногласий по ядерной программе Тегерана. Трамп не исключал ограниченного удара по Ирану, чтобы вынудить его к сделке. 19 февраля он заявил, что мир узнает о судьбе Ирана через десять дней.

Иран тем временем готовится к возможной атаке со стороны США. The New York Times выяснила, что Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной.

Переговоры между Ираном и США продолжаются. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, «дипломатическое решение с США все еще достижимо». Новый раунд переговоров между странами может состояться в Женеве 27 февраля, узнал Axios.