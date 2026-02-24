 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT оценила, на сколько дней ударов по Ирану хватит потенциала США

FT: в Израиле оценили, что потенциала США хватит на 4-5 дней ударов по Ирану
Разведка, как пишет FT, считает, что у США есть возможности вести массированные бомбардировки Ирана не более пяти дней. Если удары будут менее интенсивными, военного потенциала Штатов хватит на неделю
Авианосец USS Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford (Фото: Stelios Misinas / Reuters)

Военного потенциала США хватит на четыре-пять дней массированных бомбардировок Ирана или на неделю менее интенсивных ударов. К такому выводу пришла израильская разведка, сообщил ее неназванный представитель Financial Times.

Прибытие на Ближний Восток второй ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford, которое ожидается к концу недели, не изменит ситуации, считает собеседник журналистов.

FT отметила, что представители администрации президента США Дональда Трампа предупреждали его о том, что в случае атаки со стороны Штатов Иран, вероятно, нанесет удары по американским военным объектам в регионе, а также их союзникам и энергетической инфраструктуре. Во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем летом 2025 года Исламская республика атаковала базы США в Катаре и Ираке в ответ на удары со стороны американцев.

Reuters назвал сроки следующих переговоров США и Ирана
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images
у

The New York Times со ссылкой на источники писала об опасении США и их западных союзников насчет того, что Иран попросит поддерживаемые им группировки ударить по американским объектам в Европе, если Вашингтон начнет крупную военную операцию. Кроме того, Тегеран может попросить йеменских хуситов возобновить атаки на суда в Красном море.

NYT со ссылкой на источник также сообщала о предупреждении Трампа союзникам, что если дипломатическими средствами или путем ограниченного удара Вашингтон не добьется от Ирана отказа от ядерной программы, Штаты могут пойти на более масштабную атаку. Она будет направлена на смещение верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи. Однако американский лидер пока не принял окончательного решения. При этом накануне он пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку.

FT ранее писала, что США в феврале значительно нарастили число истребителей, размещенных на базах в Иордании и Саудовской Аравии. Axios 17 февраля сообщал, что Штаты за сутки перебросили в регион 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. В конце января на Ближний Восток прибыл авианосец Abraham Lincoln.

Иран тем временем готовится к возможной атаке со стороны США. The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции писала, что Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Иран США Израиль военный конфликт разведка
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану в ближайшие дни
Политика
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране
Политика
Axios узнал, что США допустили «символическое» ядерное обогащение Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
FedEx подала иск против властей США из-за отмены судом пошлин Трампа Бизнес, 11:32
В Южной Корее сообщили о назначении дочери Ким Чен Ына куратором ракет Политика, 11:29
Как технологические альянсы становятся новой нормой для кибербезопасности Отрасли, 11:26
Акции Globaltruck обвалились на 22% с четверга на фоне иска о банкротстве Инвестиции, 11:22
Корейская KGM решила снизить цены на свои машины в России Авто, 11:22
Британия расширила санкции против России на 300 пунктов Политика, 11:16
Акции IBM обвалились максимально более чем за 25 лет Инвестиции, 11:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мейвезер и Пакьяо проведут бой-реванш 19 сентября в Лас-Вегасе Спорт, 11:16
24.02.2022 — 24.02.2026. Инфографика Политика, 11:14
WSJ узнала о проблемах с канализацией на авианосце Gerald Ford Политика, 11:13
Variety узнал о предстоящей рекомендации по сделке Warner и Netflix Технологии и медиа, 11:12
Курс биткоина упал вдвое от максимума. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:11
Минское «Динамо» из-за дронов не смогло вылететь в Сочи на матч КХЛ Спорт, 11:10
В Белоруссии оценили готовность Польши заминировать границу за двое суток Политика, 11:10