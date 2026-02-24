FT оценила, на сколько дней ударов по Ирану хватит потенциала США

FT: в Израиле оценили, что потенциала США хватит на 4-5 дней ударов по Ирану

Разведка, как пишет FT, считает, что у США есть возможности вести массированные бомбардировки Ирана не более пяти дней. Если удары будут менее интенсивными, военного потенциала Штатов хватит на неделю

Авианосец USS Gerald R. Ford (Фото: Stelios Misinas / Reuters)

Военного потенциала США хватит на четыре-пять дней массированных бомбардировок Ирана или на неделю менее интенсивных ударов. К такому выводу пришла израильская разведка, сообщил ее неназванный представитель Financial Times.

Прибытие на Ближний Восток второй ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford, которое ожидается к концу недели, не изменит ситуации, считает собеседник журналистов.

FT отметила, что представители администрации президента США Дональда Трампа предупреждали его о том, что в случае атаки со стороны Штатов Иран, вероятно, нанесет удары по американским военным объектам в регионе, а также их союзникам и энергетической инфраструктуре. Во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем летом 2025 года Исламская республика атаковала базы США в Катаре и Ираке в ответ на удары со стороны американцев.

The New York Times со ссылкой на источники писала об опасении США и их западных союзников насчет того, что Иран попросит поддерживаемые им группировки ударить по американским объектам в Европе, если Вашингтон начнет крупную военную операцию. Кроме того, Тегеран может попросить йеменских хуситов возобновить атаки на суда в Красном море.

NYT со ссылкой на источник также сообщала о предупреждении Трампа союзникам, что если дипломатическими средствами или путем ограниченного удара Вашингтон не добьется от Ирана отказа от ядерной программы, Штаты могут пойти на более масштабную атаку. Она будет направлена на смещение верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи. Однако американский лидер пока не принял окончательного решения. При этом накануне он пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку.

FT ранее писала, что США в феврале значительно нарастили число истребителей, размещенных на базах в Иордании и Саудовской Аравии. Axios 17 февраля сообщал, что Штаты за сутки перебросили в регион 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. В конце января на Ближний Восток прибыл авианосец Abraham Lincoln.

Иран тем временем готовится к возможной атаке со стороны США. The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции писала, что Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной.