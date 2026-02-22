 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Тегеране допустили новые переговоры с Уиткоффом на следующей неделе

Вашингтон и Тегеран проведут еще один раунд переговоров на следующей неделе. Министр иностранных дел Ирана заявил, что встретится с Уиткоффом в четверг, 26 февраля. Издание Axios пишет, что переговоры пройдут в пятницу
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Женеве в четверг, 26 февраля. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По его словам, «дипломатическое решение с США все еще достижимо». Вместе с этим Арагчи предупредил, что Тегеран готов себя защищать, в том числе ответными ударами, в случае атаки американских сил. Однако он подчеркнул, что в военных шагах нет необходимости.

Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника тем временем сообщило, что американская сторона готова провести еще один раунд переговоров с Тегераном в Женеве в пятницу, 27 февраля, если иранские власти направят Вашингтону подробное предложение по ядерной сделке «в течение следующих 48 часов».

17 февраля в Женеве завершился последний раунд переговоров США и Ирана. Высокопоставленный чиновник охарактеризовал их как «гамбургер, набитый ничем».

Руководство Ирана на фоне угрозы военного удара со стороны США обсуждает сценарии не только обороны, но и политического выживания режима, включая вопрос, кто будет управлять страной в случае гибели верховного лидера и высших должностных лиц, пишет The New York Times. Первым в списке возможных кандидатов значится Али Лариджани — глава Высшего совета национальной безопасности.

NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Трамп 20 февраля заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. До этого американский лидер пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что с Тегераном могут «произойти плохие вещи». Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщал о 90-процентной вероятности прямого столкновения США и Ирана.

На фоне этого США начали эвакуировать свои войска, дислоцированные на базах Ближнего Востока, пишет The New York Times. По данным источников газеты, сотни американских военнослужащих покинули базу Аль-Удейд в Катаре, а также военные объекты в Бахрейне, где размещается 5-я флотилия ВМС США.

