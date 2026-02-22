В Тегеране допустили новые переговоры с Уиткоффом на следующей неделе
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Женеве в четверг, 26 февраля. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
По его словам, «дипломатическое решение с США все еще достижимо». Вместе с этим Арагчи предупредил, что Тегеран готов себя защищать, в том числе ответными ударами, в случае атаки американских сил. Однако он подчеркнул, что в военных шагах нет необходимости.
Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника тем временем сообщило, что американская сторона готова провести еще один раунд переговоров с Тегераном в Женеве в пятницу, 27 февраля, если иранские власти направят Вашингтону подробное предложение по ядерной сделке «в течение следующих 48 часов».
17 февраля в Женеве завершился последний раунд переговоров США и Ирана. Высокопоставленный чиновник охарактеризовал их как «гамбургер, набитый ничем».
Руководство Ирана на фоне угрозы военного удара со стороны США обсуждает сценарии не только обороны, но и политического выживания режима, включая вопрос, кто будет управлять страной в случае гибели верховного лидера и высших должностных лиц, пишет The New York Times. Первым в списке возможных кандидатов значится Али Лариджани — глава Высшего совета национальной безопасности.
Трамп 20 февраля заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. До этого американский лидер пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что с Тегераном могут «произойти плохие вещи». Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщал о 90-процентной вероятности прямого столкновения США и Ирана.
На фоне этого США начали эвакуировать свои войска, дислоцированные на базах Ближнего Востока, пишет The New York Times. По данным источников газеты, сотни американских военнослужащих покинули базу Аль-Удейд в Катаре, а также военные объекты в Бахрейне, где размещается 5-я флотилия ВМС США.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга