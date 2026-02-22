В Тегеране допустили новые переговоры с Уиткоффом на следующей неделе

Вашингтон и Тегеран проведут еще один раунд переговоров на следующей неделе. Министр иностранных дел Ирана заявил, что встретится с Уиткоффом в четверг, 26 февраля. Издание Axios пишет, что переговоры пройдут в пятницу

Аббас Аракчи (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Женеве в четверг, 26 февраля. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По его словам, «дипломатическое решение с США все еще достижимо». Вместе с этим Арагчи предупредил, что Тегеран готов себя защищать, в том числе ответными ударами, в случае атаки американских сил. Однако он подчеркнул, что в военных шагах нет необходимости.

Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника тем временем сообщило, что американская сторона готова провести еще один раунд переговоров с Тегераном в Женеве в пятницу, 27 февраля, если иранские власти направят Вашингтону подробное предложение по ядерной сделке «в течение следующих 48 часов».

17 февраля в Женеве завершился последний раунд переговоров США и Ирана. Высокопоставленный чиновник охарактеризовал их как «гамбургер, набитый ничем».

Руководство Ирана на фоне угрозы военного удара со стороны США обсуждает сценарии не только обороны, но и политического выживания режима, включая вопрос, кто будет управлять страной в случае гибели верховного лидера и высших должностных лиц, пишет The New York Times. Первым в списке возможных кандидатов значится Али Лариджани — глава Высшего совета национальной безопасности.

Трамп 20 февраля заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. До этого американский лидер пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что с Тегераном могут «произойти плохие вещи». Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщал о 90-процентной вероятности прямого столкновения США и Ирана.

На фоне этого США начали эвакуировать свои войска, дислоцированные на базах Ближнего Востока, пишет The New York Times. По данным источников газеты, сотни американских военнослужащих покинули базу Аль-Удейд в Катаре, а также военные объекты в Бахрейне, где размещается 5-я флотилия ВМС США.