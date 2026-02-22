NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Верховный лидер Ирана поручил проработать стратегию на случай убийства руководства страны. Трампу ранее предложили план ликвидации Хаменеи и его сына, однако Тегеран и Вашингтон близки к подписанию соглашения по ядерной сделке

Али Хаменеи (в центре) (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной в условиях возможного военного конфликта с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции.

Хаменеи делегировал часть полномочий узкому кругу доверенных лиц и распорядился сформировать многоуровневую систему преемственности как в военном командовании, так и в гражданском управлении. Руководителям было предписано определить до четырех возможных заместителей на случай разрыва связи с верховным лидером или его гибели.

Координацию ключевых решений Хаменеи поручил бывшему спикеру парламента и секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. По информации NYT, в последние месяцы влияние Лариджани заметно усилилось. В его задачи входят курирование вопросов внутренней безопасности, контакты с союзниками, он также участвует в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе.

Во время недавнего обострения с Израилем Хаменеи также определил трех возможных кандидатов в преемники, однако их имена не раскрываются, утверждают источники газеты.

Сам Лариджани в их число не входит, поскольку не является религиозным деятелем, что считается обязательным требованием для верховного лидера.

Тегеран исходит из того, что риск американских ударов остается высоким, несмотря на продолжающиеся дипломатические контакты. Иранские власти привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности, а также провели ряд военных учений.

Сообщения NYT появились на фоне публикации Axios, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждался сценарий ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы, которого рассматривают как возможного преемника. По данным Axios, соответствующий план был представлен Трампу несколько недель назад, однако окончательное решение, как утверждают источники газеты, не принято.

В последние месяцы отношения между США и Ираном обострились, однако в феврале стороны возобновили диалог по ядерной программе Ирана. 17 февраля в Женеве завершился очередной раунд американо-иранских переговоров.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Axios, что посредники из Омана и Катара в последние дни заявили Ирану и США, что любая сделка должна позволить обеим сторонам объявить о своей победе и по возможности быть приемлемой для стран Персидского залива и Израиля.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что участники достигли договоренности о разработке проектов возможного соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, подводя итоги встречи, заявил, что Вашингтон обозначил красную линию в отношениях с Тегераном, причем главное — это недопущение получения Ираном ядерного оружия.

Трамп говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить сделку. 19 февраля президент США заявил, что мир узнает, что будет с Ираном, через десять дней.