Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране

Возвращение Трампа в Белый дом
В Тегеране выбирают «Делси Ирана» на случай убийства руководства страны, пишет NYT, напоминая о ситуации в Венесуэле. Главная кандидатура — глава Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Руководство Ирана на фоне угрозы военного удара со стороны США обсуждает сценарии не только обороны, но и политического выживания режима, включая вопрос, кто будет управлять страной в случае гибели верховного лидера и высших должностных лиц, сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, в Тегеране обсуждается фигура так называемой «Делси Ирана» — по аналогии с Делси Родригес, которая временно возглавила Венесуэлу после захвата ее предшественника Николаса Мадуро американскими военными.

Собеседники NYT утверждают, что первым в списке возможных кандидатов значится Али Лариджани — глава Высшего совета национальной безопасности Ирана. За ним следует спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. В перечень также включен бывший президент страны Хасан Рухани, несмотря на его отдаление от круга верховного лидера.

При этом у каждого из этих кандидатов есть серьезный негативный бэкграунд, который ограничил бы их поддержку со стороны разгневанного населения — будь то обвинения в коррупции или в соучастии к нарушениям прав человека в Иране, включая недавнее убийство протестующих, пишет издание.

Верховный лидер Али Хаменеи тем временем уже поручил Лариджани обеспечить устойчивость Исламской Республики в случае войны или покушений на руководство, говорится в статье. Тегеран исходит из того, что удары США могут быть неизбежными, и привел свои вооруженные силы в повышенную готовность, разместив ракетные установки у границ с Ираком и в районе Персидского залива.

Одновременно с этим, как указано в публикации, власти готовят меры по предотвращению внутренней нестабильности, включая развертывание в крупных городах сил безопасности и ополчения «Басидж» (полное название — Организация мобилизации угнетенных). Эти силы численностью около 10 млн человек входят в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как рассказал Axios высокопоставленный советник американского президента Дональда Трампа, один из сценариев по Ирану, которые рассматривают США, предусматривает ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабу, который рассматривается как потенциальный преемник.

Али Хаменеи (в центре)

Ранее NYT писала, что США при нападении на Иран рискуют быть втянуты в затяжной военный конфликт и обрушить цены на энергоносители. Иран — куда более серьезный противник в военном плане, чем Венесуэла. Воздушное пространство на Каракасом, когда США в январе предприняли операцию против Мадуро, было относительно незащищенным. Однако Иран, обладает одним из крупнейших арсеналов оружия разных типов на всем Ближнем Востоке, говорят эксперты по региону.

Трамп 20 февраля заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. До этого американский лидер пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что с Тегераном могут «произойти плохие вещи».

Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщал о 90-процентной вероятности прямого столкновения США и Ирана.

Валерия Доброва
Иран США Али Хаменеи свержение вооруженный конфликт Ближний Восток
