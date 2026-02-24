 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Британия временно вывела «Дружбу» из-под санкций

Сюжет
Война санкций
Британия временно исключила нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября 2027 года. ЕК попросил Украину отремонтировать нефтепровод
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Великобритания временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба» на полтора года, до 14 октября 2027-го. Это следует из документа британского Минфина (.pdf).

Представители Евросоюза на пресс-конференции в Киеве попросили Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти в Венгрию, Словакию и Сербию через Адриатический трубопровод.

Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе»
Политика
Фото:Zuzana Gogova / Getty Images

Трубопровод «Дружба» стал в последние недели причиной очередного витка споров между Венгрией и Украиной.

Днем 13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» из-за повреждения на территории Украины. При этом российская нефть не поступает в Венгрию по «Дружбе» с 27 января. Тогда же украинская компания «Нафтогаз» сообщила о пожаре на своем объекте критической инфраструктуры во Львовской области.

Украина в третий раз отсрочила возобновление поставок нефти по «Дружбе» 24 февраля. Датой окончания ремонта было выбрано 26 февраля.

По данным Bloomberg, за февраль Россия не поставляла нефть в Словакию и Венгрию. При этом сокращение объемов перекачки нефти по «Дружбе» стало заметно еще в прошлом месяце — тогда совокупные поставки в эти две страны упали почти до 150 тыс. барр. в сутки, пишет агентство. При этом прокачку нефти по «Дружбе» может блокировать руководство украинской компании «Укртранснафта», которое не дает разрешение на транзит.

Южная ветвь трубопровода «Дружба», построенного еще при СССР, транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС.

В Кремле считают, что Украина занимается энергетическим шантажом Венгрии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Илья Трапезников
«Дружба» Великобритания Венгрия Украина
Материалы по теме
Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине
Политика
Украина предложила ЕС замену нефтепроводу «Дружба»
Политика
Словакия сообщила о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча Спорт, 20:46
За шесть часов над Россией перехватили девять дронов Политика, 20:43
Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года Экономика, 20:41
Словацкая оппозиция заявила о планах оспорить решение Фицо по Украине Политика, 20:33
Глава МИД Дании не поехал на встречу в ЕС из-за поломки самолета Политика, 20:27
Акции «ЕвроТранса» выросли после разблокировки счетов Инвестиции, 20:26
Циципас не защитил титул в Дубае и впервые за 8 лет покинет топ-40 ATP Спорт, 20:25
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Директор Лувра ушла в отставку Общество, 20:22
РСТ назвал отмену рекомендации не посещать Венесуэлу позитивным сигналом Общество, 20:18
Жители Мексики рассказали о «красном коде» после убийства главы картеля
РАДИО
 Общество, 20:14
Умер амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка Общество, 20:08
В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета» Бизнес, 20:05
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик снегопада Общество, 20:05
Администрация варшавского СИЗО отослала назад письма, присланные Бутягину Общество, 20:00