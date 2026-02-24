Британия временно вывела «Дружбу» из-под санкций

Британия временно исключила нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября 2027 года. ЕК попросил Украину отремонтировать нефтепровод

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Великобритания временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба» на полтора года, до 14 октября 2027-го. Это следует из документа британского Минфина (.pdf).

Представители Евросоюза на пресс-конференции в Киеве попросили Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти в Венгрию, Словакию и Сербию через Адриатический трубопровод.

Трубопровод «Дружба» стал в последние недели причиной очередного витка споров между Венгрией и Украиной.

Днем 13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» из-за повреждения на территории Украины. При этом российская нефть не поступает в Венгрию по «Дружбе» с 27 января. Тогда же украинская компания «Нафтогаз» сообщила о пожаре на своем объекте критической инфраструктуры во Львовской области.

Украина в третий раз отсрочила возобновление поставок нефти по «Дружбе» 24 февраля. Датой окончания ремонта было выбрано 26 февраля.

По данным Bloomberg, за февраль Россия не поставляла нефть в Словакию и Венгрию. При этом сокращение объемов перекачки нефти по «Дружбе» стало заметно еще в прошлом месяце — тогда совокупные поставки в эти две страны упали почти до 150 тыс. барр. в сутки, пишет агентство. При этом прокачку нефти по «Дружбе» может блокировать руководство украинской компании «Укртранснафта», которое не дает разрешение на транзит.

Южная ветвь трубопровода «Дружба», построенного еще при СССР, транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС.

В Кремле считают, что Украина занимается энергетическим шантажом Венгрии.