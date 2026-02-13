 Перейти к основному контенту
Политика
Руководство «Укртранснафта» блокирует прокачку нефти по «Дружбе» в Европу

ТАСС: «Укртранснафта» не дает разрешение на возобнавление поставок нефти
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Руководство украинской компании «Укртранснафта» не дает разрешение на возобновление транспортировки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По данным источников агентства, в конце января по запросу Украины была остановлена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Броды», который обеспечивает транзит нефти из Белоруссии (Мозырь) через Украину (Броды) в направлении Венгрии и Словакии. По какой причине произошла остановка — неизвестно. По словам источников, «Укртранснафта» ликвидировала нештатную ситуацию на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» 6 февраля.

«Техническая готовность к возобновлению транспортировки (по состоянию на 13.02.2026) — имеется, но отсутствует решение руководства компании «Укртранснафта» на возобновление транспортировки», — уточнили источники агентства.

Словакия сообщила о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба»
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Ранее Bloomberg со ссылкой на министерство экономики Словакии сообщил о приостановке поставок российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба». По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, у Венгрии также есть проблемы с транзитом нефти.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Один из крупнейших трубопроводов в мире, его общая длина составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. — по территории России. Общая мощность — 1,2-1,4 млн баррелей в сутки.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
«Укртранснафта» нефть Словакия Венгрия «Дружба»
Интенсив о харизме
