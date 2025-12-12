Минобороны заявило о подготовке Украиной подрыва «грязной бомбы»

Алексей Ртищев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Служба безопасности Украины (СБУ) отрабатывала сценарии взрыва «грязной бомбы» с использованием радиационных источников в местах массового скопления людей, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев, сообщила пресс-служба Минобороны.

Он подчеркнул, что такие действия вызывают серьезные опасения в сфере радиационной безопасности.

«Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — заявил Ртищев.

По данным российской стороны, к этой деятельности был причастен бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который, по словам Ртищева, курировал ввоз на территорию Украины отработанного ядерного топлива без уведомления международных структур. Он добавил, что поставки, по версии Москвы, могли осуществляться через Польшу и Румынию, что создает риск создания «грязной бомбы» и ее возможного применения «под чужим флагом».

Ртищев напомнил, что для создания подобных устройств могут использоваться не только отходы ядерного топлива, но и градуировочные радиационные источники.

Президент России Владимир Путин в июне предупредил, что в случае применения Украиной «грязной бомбы» ответ будет «очень жестким и, скорее всего, катастрофическим».

Кремль ранее заявил, что Киев понимает, насколько опасно заявлять о возможности получения «грязной бомбы». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отметил, что это «уже не игра с огнем, это что-то большее».

В июне 2024 года Минобороны заявило, что радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы», ввозят на Украину через Польшу и Румынию.