 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило о подготовке Украиной подрыва «грязной бомбы»

Минобороны: Украина готовила подрыв «грязной бомбы»
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Ртищев
Алексей Ртищев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Служба безопасности Украины (СБУ) отрабатывала сценарии взрыва «грязной бомбы» с использованием радиационных источников в местах массового скопления людей, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев, сообщила пресс-служба Минобороны.

Он подчеркнул, что такие действия вызывают серьезные опасения в сфере радиационной безопасности.

«Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — заявил Ртищев.

По данным российской стороны, к этой деятельности был причастен бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который, по словам Ртищева, курировал ввоз на территорию Украины отработанного ядерного топлива без уведомления международных структур. Он добавил, что поставки, по версии Москвы, могли осуществляться через Польшу и Румынию, что создает риск создания «грязной бомбы» и ее возможного применения «под чужим флагом».

Ртищев напомнил, что для создания подобных устройств могут использоваться не только отходы ядерного топлива, но и градуировочные радиационные источники.

Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России
Политика
Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин в июне предупредил, что в случае применения Украиной «грязной бомбы» ответ будет «очень жестким и, скорее всего, катастрофическим».

Кремль ранее заявил, что Киев понимает, насколько опасно заявлять о возможности получения «грязной бомбы». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отметил, что это «уже не игра с огнем, это что-то большее».

В июне 2024 года Минобороны заявило, что радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы», ввозят на Украину через Польшу и Румынию.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Минобороны СБУ грязная бомба
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Материалы по теме
«РИА Новости» сообщило об аресте почти 10 человек по делу о связях с СБУ
Политика
Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России
Политика
СБУ отвергла обвинения Румынии о нарушении ее границы дронами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 11:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 11:10
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для детей Общество, 11:39
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 11:28
Le Monde узнала о согласии Киева на создание буферной зоны в Донбассе Политика, 11:26
Настала эра самоуправляемых команд: какую роль в них играет руководитель Образование, 11:25
ДТЭК сообщил о повреждении 20-й подстанции в Одесской области Политика, 11:18
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
До Квон получил 15 лет тюрьмы за крах криптопроекта Terra на $40 млрд Крипто, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Cнуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпиаде Спорт, 11:13
Кремлев не увидел выбора у МОК при отмене ограничений для юношей Спорт, 11:12
Костин назвал доллар оружием «более мощным, чем ядерное» Финансы, 11:12
«Билайн бизнес» обновил корпоративные пакеты для поездок за рубеж Отрасли, 11:10
Илон Маск назвал «точной» статью об IPO SpaceX на $30 млрд в 2026 году Инвестиции, 11:09