Путин предупредил о катастрофическом для Украины ответе на грязную бомбу
Президент России Владимир Путин предупредил о катастрофическом для Украины ответе в случае применения ею грязной бомбы (вид оружия массового поражения с радиоактивными материалами). Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путина спросили, считает ли он, что Украина может сбросить на Россию «грязную бомбу».
«Это было бы колоссальной ошибкой <...> ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим», — ответил Путин.
В ноябре в Кремле подчеркнули, что Киев осознает уровень опасности при получении Украиной «грязной бомбы». Пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — обозначил возможность как «это уже даже не игра с огнем, это что-то большее».
До того, в июне 2024 года, в Минобороны России заявили, что на Украину через Польшу и Румынию ввозят радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».
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