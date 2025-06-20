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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин предупредил о катастрофическом для Украины ответе на грязную бомбу

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ПМЭФ-2025
Трансляция с выступления&nbsp;Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года
Трансляция с выступления Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин предупредил о катастрофическом для Украины ответе в случае применения ею грязной бомбы (вид оружия массового поражения с радиоактивными материалами). Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путина спросили, считает ли он, что Украина может сбросить на Россию «грязную бомбу».

«Это было бы колоссальной ошибкой <...> ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим», — ответил Путин.

В ноябре в Кремле подчеркнули, что Киев осознает уровень опасности при получении Украиной «грязной бомбы». Пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — обозначил возможность как «это уже даже не игра с огнем, это что-то большее».

До того, в июне 2024 года, в Минобороны России заявили, что на Украину через Польшу и Румынию ввозят радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».

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Владимир Путин
политик, президент России
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