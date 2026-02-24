Володин призвал отреагировать на данные о «грязной бомбе» для Киева

Вячеслав Володин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Сведения российской разведки о том, что Франция и Англия готовятся снабдить Киев ядерным оружием, требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что этот вопрос планируется обсудить сегодня на Совете Госдумы.

«Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо», — сказал он (цитата по пресс-службе нижней палаты парламента).

24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над передачей Киеву ядерного оружия — атомной или «хотя бы «грязной бомбы». По данным ведомства, эти две страны намерены осуществить передачу тайно, представив вооружение как собственную разработку Украины.

После этого российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные структуры с призывом провести расследования предполагаемых поставок.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта.