Военная операция на Украине⁠,
0

Володин призвал отреагировать на данные о «грязной бомбе» для Киева

Володин: намерения вооружить Киев ЯО требуют незамедлительного реагирования
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Сведения российской разведки о том, что Франция и Англия готовятся снабдить Киев ядерным оружием, требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что этот вопрос планируется обсудить сегодня на Совете Госдумы.

«Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо», — сказал он (цитата по пресс-службе нижней палаты парламента).

Сенаторы призвали парламенты расследовать кейс о ядерной бомбе для Киева
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над передачей Киеву ядерного оружия — атомной или «хотя бы «грязной бомбы». По данным ведомства, эти две страны намерены осуществить передачу тайно, представив вооружение как собственную разработку Украины.

После этого российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные структуры с призывом провести расследования предполагаемых поставок.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Вячеслав Володин
